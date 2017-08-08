Городской суд Душанбе вынес приговор четырем участникам массовой драки с поножовщиной, которая произошла в январе этого года в 104-ом микрорайоне столицы. Тогда в результате инцидента погибли два молодых человека - Иброхим Ходжаев и Сомон Шарифов.

Суд приговорил двух несовершеннолетних жителей 102-го и 103-го микрорайонов Душанбе, участвовавших в этой драке, к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии для несовершеннолетних, сообщил «АП» Асомиддин Бобохонзода, зампредседателя суда города Душанбе.

По его словам, еще два подростка приговорены к выплате штрафа в размере пять тысяч сомони каждый.

Все четверо признаны виновными по статье «хулиганство».

На вопрос о том, почему им вынесены такие разные приговоры, в суде отметили, что более суровое наказание получили те, у кого во время драки была в руках арматура.

Суд над остальными участниками той драки продолжается. На скамье подсудимых - еще 11 человек. Среди них и два оснонвых фигуранта драки, которые обвиняются по статье 104 «Убийство» УК РТ, отметил судья.

Гособвинитель ранее попросил суд приговорить их к 10 годам лишения свободы - это максимальный срок наказания для несовершеннолетних, согласно законам Таджикистана.

Все остальные находящиеся на скамье подсудимых подростки обвиняются по статье 237 УК РТ - «хулиганство», сказал Ассомиддин Бобохонзода.

Напомним, 2 января 2017 года в 104 микрорайоне столицы, на улице Клагенфурт, между подростками около интернет-кафе произошла драка, которая переросла в поножовщину. Тогда погибли два человека - 19-летний Иброхим Ходжаев и 18-летний Сомон Шарипов. По факту драки были сразу задержаны более 20 человек, в том числе и школьники.

Однако Министерство образования и науки позже заявило, что среди участников драки был лишь один школьник, а остальные к школе отношения не имеют.

В ведомстве тогда пояснили, что четверо из участников массовой драки были отчислены из общеобразовательной школы №54 «согласно статье 16 закона РТ «Об образовании» еще за несколько месяцев до драки - 30 ноября 2016 года за систематические правонарушения и невыполнение правил образовательного учреждения.