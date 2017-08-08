Торгово-промышленная палата Афганистана заявила, что 18 тонн дынь, отправленных в Россию из Афганистана, сгнили в Таджикистане, поскольку их не дали ввезти в страну.

Бахчевые из провинции Кундуз были отправлены в Россию через Таджикистан, где задержались на шесть дней из-за отсутствия разрешения на пересечение границы, передаёт со ссылкой на афганский телеканал «Толо» Афганистан.ру.

Как заявил Масуд Вахдат, глава департамента экспорта Торгово-промышленной палаты провинции Кундуз, возможно, проволочки на таможне связаны с тем, что Таджикистан экспортирует в россию собственные бахчевые. Афганское правительство до сих пор не предприняло никаких шагов для решения этой проблемы, утверждает пресс-секретарь Торгово-промышленной палаты Афганистана Сеям Песарлай.

Экономист-аналитик Хашим Расули также подчеркнул, что афганское правительство не защищает экспортёров и, в частности, не обратилось во Всемирную торговую организацию, когда аналогичная ситуация произошла в Кабуле с фруктами, предназначенными для экспорта в Индию.

Отметим, что цены на бахчевые в России гораздо выше, чем в Афганистане, и бизнесмены из провинции Кундуз были крайне заинтересованы в возможном экспорте свежих фруктов на российские рынки.

По сообщениям Торгово-промышленной палаты Афганистана (ТППА), как минимум, 120 тонн свежих фруктов ожидают отправки в Индию в аэропорту. Однако 15 тонн афганских фруктов, которые не дождались отправки, уже испортились и были списаны, заявил вице-глава ТППА Хан Джан Алокозай. Он заявил, что попытка воспользоваться воздушным коридором с Индией была предпринята без должных приготовлений и поэтому «была обречена с самого начала».

Грузовой воздушный коридор между Афганистаном и Индией был согласован в прошлом году на конференции «Сердце Азии» и формально открыт в июне 2017 года.