Московский городской суд 8 августа приостановил решение о депортации из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним - Али Феруз), сообщает Медуза.

Журналиста не будут депортировать, пока в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) рассматривается его жалоба. В течение этого времени Феруз будет находиться в центре пребывания беженцев.

Между тем, как пишет Deutsche Welle, в Германии готовы принять Али Феруза.

Издание отмечает, что драматическая история узбекского журналиста, живущего в России, может получить более благополучное продолжение, чем выдворение в Узбекистан, где его наверняка ждут обвинения в уголовных преступлениях, как минимум, в мужеложстве, которое карается в этой стране.

Знакомые Феруза в Германии активно начали искать для него возможность приехать сюда сразу после первого задержания журналиста в марте 2017 года.

В Германии его ждут. Как сказала DW Ольга Резникова из Гёттингенского университета, там он смог бы заняться исследовательским проектом о беженцах из Сирии (Али Феруз знает арабский). Стипендию для финансирования его работы готов предоставить фонд Бориса Немцова. А еще с Ферузом хотела бы сотрудничать немецкая секция организации "Репортеры без границ".

Напомним, Али Феруз был задержан 1 августа, а на следующий день Басманный суд Москвы вынес решение о его выдворении на родину. Когда Али принесли копию судебного решения, он попытался вскрыть себе вены, но приставы скрутили его. Журналист заявил, что лучше умрет, чем вернется в Узбекистан.

Его поместили в Центр временного содержания иностранных граждан «Сахарово». 4 августа ЕСПЧ указал России, что Али Феруза нельзя выдворять в Узбекистан в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге. Сразу после этого Али Феруз подал заявление на получение статуса беженца- уже в третий раз, первые две попытки были безуспешны.

На заседании Мосгорсуда 7 августа адвокаты журналиста указывали на то, что Феруз законно находится в России, и это подтверждается документами из МВД и ФМС, сообщает «Новая газета».

Защита подчеркивала, что в деле Феруза отсутствует состав административного правонарушения, а сам журналист находился в процессе получения статуса. Более того, последнее решение об отказе в предоставлении временного убежища он получил 2 мая, а трехмесячный срок об оспаривании истекал только 3 августа. Несмотря на это, решение о выдворении было принято уже 1 августа, заметил адвокат Филипп Шишов.

На заседании 8 августа суд по просьбе Шишова приобщил несколько решений об отказе в предоставлении убежища на территории России, а также перевод решения ЕСПЧ, письмо «Новой газеты» о том, что Нурматов является ценным сотрудником, и справку о том, что он получает стипендию.

Сам Феруз заявлял судьям, что не может вернуться в Узбекистан, где он подвергался пыткам и преследованиям и откуда сбежал в 2008 году. При подаче документов он неоднократно указывал на то, что его выдворение несет угрозу его жизни и здоровью и нарушает статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав и свобод человека.