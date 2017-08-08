Бывший глава министерства экономического развития (МЭР) России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов, поблагодарил российское правосудие за потерю лишнего веса, передает ТАСС во вторник, 8 августа.

«Я похудел на 14 килограммов, спасибо за это нашему правосудию», — сказал бывший чиновник журналистам, покидая Замоскворецкий суд Москвы, где состоялись предварительные слушания по его делу.

Алексей Улюкаев перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства РФ, 5 марта 2015 года, и у Замоскворецкого суда Москвы, 8 августа 2017 года «Газета.Ru»

Улюкаев в беседе с журналистами назвал уголовное дело в отношении себя «провокацией».

Суд продлил ему домашний арест до 27 января. 16 августа он рассмотрит дело в отношении бывшего главы МЭР по существу.

Между тем, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлен свидетелем в суде по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Сечин заявлен свидетелем в суде по делу. Думаю, что вопросы ему будет интересно задать обеим сторонам процесса», — сказал источник.

Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября прошлого года. Следствие считает, что он незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за выдачу положительного заключения по сделке о приобретении госпакета акций «Башнефти». В тот же день его отправили под домашний арест и уволили с занимаемой должности.

Расследование велось по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере»). В конце мая следствие было завершено. Улюкаев свою вину не признает.