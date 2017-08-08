АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 АВГУСТА 2017 ГОДА

- В Лондоне на Чемпионате мира по легкой атлетике выступит таджикский атлет Дилшод Назаров.

- С 9 по 13 августа в Чили будет проводиться Чемпионат мира-2017 по дзюдо среди кадетов (U-18), в котором примут участие более 440 юных спортсменов из 68 стран планеты. Сборную Таджикистана на мировом первенстве представят 6 дзюдоистов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 АВГУСТА

1945 – США сбросила вторую атомную бомбу на японский город Нагасаки.

2006 - Управление юстиции Согдийской области выдало свидетельство о регистрации Чкаловскому горно-металлургическому институту.

2007 - В Душанбе начала вещать еще одна FM-радиостанция «Имруз».

2009 - В Варзобском ущелье трагически погиб сотрудник Бюро ОБСЕ в РТ, 49-летний гражданин Польши Чеслав Белявский.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 АВГУСТА

1945 – Родился кинорежиссер Валерий Ахадов.

1949 – Родился актер и режиссер Юнус Юсуфов.

1974 – Родилась журналист Анора Саркорова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.