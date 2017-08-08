Сотрудники Таможенной службы при правительстве Таджикистана предотвратили попытку контрабанды 553 мобильных телефонов марки «Samsung Galaxy» на севере Таджикистана, общая стоимость которых составляет более 935 тысяч сомони, сообщает пресс-центр таможни.

Крупная партия мобильных телефонов была изъята в ходе таможенного досмотра багажа автомашины марки «Опель Зафира» на автодороге «Канибадам — Худжанд», отмечается в сообщении.

"Данный товар принадлежит 30-летнему гражданину Таджикистана Р. Ф. — жителю Б. Гафуровского района. Груз, не прошедший соответствующего таможенного оформления, был ввезен на территорию Таджикистана из Кыргызстана контрабандным путем. 553 телефона Р. Ф. приобрел в приграничном селе Барбардук Лейлекского района у некоего Канибека, гражданина Кыргызстана", - отмечается на сайте таможенного ведомства РТ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 289, часть 2 Уголовного кодекса РТ, расследование ведет прокуратура Согдийской области.