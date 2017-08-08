Правительство Франции заявило, что жена президента страны Брижит Макрон не будет получать зарплату в статусе первой леди. Об этом рассказал пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер, пишет The Guardian .

По его словам, как отмечает Медуза, не планируется никаких перемен в конституции и выделения дополнительных бюджетных средств на должность первой леди. Заявление Кастанера стало реакцией на петицию на Change.org с требованием не давать жене президента Франции официального статуса первой леди и не выделять средства на ее зарплату.

В правительстве отмечают, что вопрос о статусе первой леди, который сейчас во французском законодательстве никак не закреплен — это лишь желание формализовать обязанности супруги главы государства и сделать власть во Франции более прозрачной.

«Речи вообще не идет о работе, а только о ее статусе. Работа вознаграждается. Жена президента республики не получает вознаграждения и не будет получать, даже несмотря на то, что она все время сопровождает президента», — заявил Кастанер.

В середине июля 2017 года на сайте Change.org появилась петиция, автор которой требовал не допустить создания официального титула первой леди государства, поскольку это потребует выделения новых бюджетных средств. В петиции говорилось, что жена президента и так уже пользуется услугами помощников и к ней представлена охрана. По мнению авторов петиции, этого для Брижит Макрон достаточно.

Президент Франции Эммануэль Макрон в предвыборных интервью говорил, что собирается ввести во французское законодательство понятие первой леди государства. При этом он отмечал, что речи о выделении его супруге Брижит зарплаты не идет, и никаких дополнительных затрат на это не потребуется.

Супруги президентов Франции в основном сопровождают своего мужа или жену на официальных мероприятиях и занимается благотворительной деятельностью. Супругам президентов положены охрана и штат помощников. Официального статуса первой леди французское законодательство, как и законодательство многих других европейских стран, пока не предусматривает.