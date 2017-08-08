Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает, что в случае победы Алексея Навального на президентских выборах следует готовить «склады на тяжелые времена». Такое мнение Ходорковский высказал в интервью, которое опубликовал журналист Юрий Дудь на своем YouTube-канале, пишет РБК.



В частности, отвечая на вопрос об ощущениях, которые бы вызвала у него возможная победа Навального на выборах президента, Ходорковский сказал: «С одной стороны, радость. Сменяемость власти — это хорошо. С другой стороны, я бы сказал: ребята, делайте склады на тяжелые времена», — сказал Ходорковский.

«Имею в виду в широком смысле. Мы вернемся к неприятной для всех системе монопольной власти. Это когда в стране существует один центр легитимности. Все остальные зависят от него. Как сейчас», — продолжил экс-глава ЮКОСа.

Ходорковский пояснил, что «путь, который проделывает вождь в нашей стране, — он всегда более ли менее один». По словам экс-главы ЮКОСа, Путин в начале своей президентской власти «был заметнее либерален». «С этой точки зрения очень важно, чтобы и Навальный прошел во власть, и какие-то другие люди», — сказал Ходорковский, добавив, что все люди, к которым он очень хорошо относился, «прошли эту эволюцию».



В этой связи, считает Ходорковский, правильнее ставить вопрос: не кто, а что после Путина?



Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский был арестован в 2003 году. Бизнесмена и его делового партнера Платона Лебедева обвинили в хищении имущества и уклонении от уплаты налогов. В 2005 году суд признал их виновными по «делу ЮКОСа» и приговорил к восьми годам лишения свободы. В том же году стало известно о «втором деле ЮКОСа». Ходорковского и Лебедева обвинили в хищении нефти у компании и отмывании выручки с ее продажи. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии. С учетом приговора по первому делу и уже отбытому сроку бизнесмены должны были выйти на свободу в 2017 году.



В декабре 2013 года Ходорковский вышел на свободу после того, как президент Путин удовлетворил его прошение о помиловании. В январе 2014 года президиум Верховного суда России смягчил приговор Лебедеву, сократив срок до реально отбытого, после чего тот покинул колонию.