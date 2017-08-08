В середине июня бывший СЕО компании Uber Трэвис Каланик покинул ее из-за давления акционеров после серии громких скандалов, связанных с нарушениями в компании профессиональной этики и громкими судебными разбирательствами. В августе появились слухи о его возращении, которые вскоре были опровергнуты. Что заставляло основателей компаний покидать их — в обзоре РБК.

Трэвис Каланик, Uber

В июне 2017 года сооснователь онлайн-сервиса вызова такси Uber Трэвис Каланик ушел в отставку с поста генерального директора под давлением акционеров после серии громких скандалов, связанных с нарушениями в компании профессиональной этики и громкими судебными разбирательствами. В начале августа появились слухи о возможном возвращении Каланика на пост генерального директора, но их опроверг другой сооснователь компании Гаррет Камп, который в опубликованном СМИ письме сотрудникам поделился планами «начать все с чистого листа, найдя правильного лидера для следующей стадии развития». Состояние Каланика Forbes оценивает в $6,3 млрд.

Стив Джобс, Apple

Сооснователь и генеральный директор Apple Стив Джобс в августе 2011 года в письме сотрудникам компании заявил, что не может исполнять свои обязанности. К этому моменту давно было известно, что Джобс болен раком. Через несколько недель после ухода с поста главы Apple Стив Джобс скончался, ему было 56 лет. В 2011 году его состояние оценивалось в $8,3 млрд, что ставило его на 110 место среди богатейших людей мира по версии Forbes.

Билл Гейтс, Microsoft

Глава Microsoft Билл Гейтс ушел со своего поста в июне 2008 года. Тогда он впервые за 13 лет уступил место самого богатого человека в мире, заняв в рейтинге Forbes третье место с оценкой состояния в $58 млрд. После ухода Гейтс вместе с женой организовал Фонд Билла и Мелинды Гейтс, деятельность которого направлена на борьбу с болезнями и голодом в странах третьего мира.

Ингвар Кампрад, IKEA

Основатель IKEA Ингвар Кампрад покинул пост гендиректора компании еще в 1986 году, а в 2014 году СМИ рассказали, что Кампрад в декабре 2013 года также оставил прочие должности, продолжив неофициально консультировать членов правления Ikea Group. Свои полномочия Кампрад передал троим сыновьям. Покинув родную Швецию из-за высоких налогов еще в 1973 году, Кампрад после ухода из компании весной 2014 года вернулся и поселился в Эльмхульте, где расположена штаб-квартира IKEA, а осенью 2015 года задекларировал в Швеции доход в размере 17,7 млн шведских крон (более $2 млн) и заплатил подоходный налог.

Джек Дорси, Twitter

Сооснователь социальной сети Twitter Джек Дорси был первым генеральным директором компании, но покинул этот пост в 2008 году в результате конфликтов с другим сооснователем Эваном Уильямсом из-за стиля управления и посторонних занятий. После увольнения Дорси возглавил созданный им платежный сервис Square.



В 2011 году Джек Дорси вернулся в Twitter, а в 2015 году снова занял пост гендиректора после ухода с него Дика Костоло. Вернувшись, он уволил около 8% сотрудников, а остальным пообещал около трети своей доли в компании. При этом Дорси продолжил руководить Square, несмотря на возможный конфликт интересов, из-за которого предпринимателю не хотели разрешать возглавлять обе компании одновременно. Состояние Дорси сегодня оценивается в $1,96 млрд.

Фил Найт, Nike

В июне 2016 года сооснователь и председатель правления компании Nike Фил Найт ушел в отставку, оставаясь почетным председателем правления. После ухода Фил Найт остался связан с компанией, так как большую часть состояния его семьи — $27,3 млрд — составляет доля в Nike.

Ник Робертсон, ASOS

Основатель интернет-магазина одежды и аксессуаров Asos Ник Робертсон в сентябре 2015 года сообщил о своем уходе из компании. На посту главного исполнительного директора компании его сменил Ник Бейтон. В начале 2017 года Робертсону принадлежало более 6% акций компании.

Дмитрий Зимин, «Вымпелком»

Основатель и генеральный директор компании «Вымпелком» Дмитрий Зимин в мае 2001 года продал «Альфа-Групп» значительную часть своей доли в сотовом бизнесе. Уйдя с поста генерального директора, он остался почетным президентом компании и занялся популяризацией науки, основав с этой целью фонд «Династия».



В мае 2015 года Министерство юстиции включило фонд Зимина в реестр НКО — иностранных агентов, признав политической деятельностью финансирование программы «Я думаю» фонда «Либеральная миссия» Евгения Ясина, а иностранным финансированием — деньги самого Зимина, находившиеся в трасте Zimin Foundation. В октябре 2015 года «Династия» приостановила свою работу. За время существования фонд выделил более 2,5 млрд рублей на поддержку российского образования и науки.

Павел Дуров, «ВКонтакте»

Основатель социальной сети «ВКонтакте» Павыел Дуров в апреле 2014 года покинул должность руководителя компании. За несколько месяцев до этого стало известно, что он продал свою долю в компании гендиректору «Мегафона» и совладельцу холдинга ЮТВ Ивану Таврину. Свой уход предприниматель объяснил тем, что его свобода действий в управлении значительно сократилась из-за событий, «последовавших за изменением акционерного состава «ВКонтакте» в апреле 2013 года». Тогда двое сооснователей социальной сети Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили продали свои 48% акций группе United Capital Partners Ильи Щербовича. Дуров заявил, что найти общий язык с новыми акционерами не удается, так как «они предпочитают действовать исключительно методом угроз и прессинга».



После ухода Павел Дуров сконцентрировался на мессенджере Telegram, который основал его брат Николай в 2013 году.

Андрей Романенко, QIWI

Основатель платежного сервиса QIWI Андрей Романенко в июне 2017 года рассказал о том, что продал свою часть акций и покинул совет директоров компании. По его словам, он планирует сконцентрироваться на других своих бизнес-проектах. Свою долю в QIWI Романенко продавал с момента IPO на бирже NASDAQ в 2013 году, и в итоге оставил себе «на память» одну акцию.