Молодежная сборная Таджикистана по футболу, составленная из игроков не старше 19 лет, провела 8 августа свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Спарринг-партнером таджикской сборной выступили сверстники из турецкого клуба «Анталья Кундуспор». Встреча завершилась крупной победой таджикских футболистов – 12:1. В составе молодежной сборной Таджикистана хет-трик сделал Зиёвуддин Фузайлов, а дубль в активе Шериддина Бобоева. Еще по одному мячу на свой счет записали Далер Ёдгоров, Атхамджон Абдуллоев, Эхсони Панджшанбе, Сорбон Авгонов, Шахром Самиев, Тохир Малодустов и Шарафджон Солехов, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

На турецком сборе подопечные Мубина Эргашева проведут еще три контрольных матча. 12 августа наша «молодежка» сыграет против сверстников из «Аланьяспора», 14 августа состоится еще одна встреча с «Аланьяспором», а 17 августа таджикские футболисты проведут спарринг с «Манавгатспором».

Напомним, что сбор в Турции направлен на подготовку молодежной сборной Таджикистана в отборочном турнире чемпионата Азии-2018, который пройдет с 31 октября по 8 ноября в Гиссаре. «Молодежка» Таджикистана в отборочном цикле сыграет в группе «В», где ее соперниками будут команды Узбекистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Мальдив.