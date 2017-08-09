Президент Таджикистана Эмомали Рахмон для ознакомления с уровнем жизни населения, достижениями аграриев сегодня утром отбыл в Хуросонский район Хатлонской области.

Вначале президент ознакомился с ходом повторного сева сельскохозяйственных культур в дехканском хозяйстве «Бобои Сайфиддин», а также состоянием хлопководства в данном районе, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в джамоате имени Садриддина Айни посетил выставку достижений аграриев Хуросонского района. Здесь женщины угостили Эмомали Рахмона свежеиспеченной лепешкой.

Президент в ходе встречи с хозяйственниками района призвал их, наряду с экспортом фруктов из района в страны зарубежья, наладит их консервирование также для экспорта.

Далее президент посетил район Абдурахмон Джоми, где в торжественной обстановке сдал в эксплуатацию новое здание общеобразовательной школы №4, на строительство которой было потрачено около 3 миллионов сомони.