Глава Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Худоберди Холикназар примет участие и выступит на международной конференции «Центральная Азия – главный приоритет внешней политики Узбекистана».

Форум пройдет 11 августа в Ташкенте, сообщили «АП» в дипломатическом представительстве Узбекистана в Таджикистане.

Организаторами конференции выступают Министерство иностранных дел Узбекистана при участии Информационно-аналитического центра международных отношений, представительства ПРООН и офиса Координатора проектов ОБСЕ в Ташкенте.

На форуме планируется информировать широкую общественность о сути и содержании современной региональной политики Узбекистана, направленной на укрепление отношений дружбы и добрососедства с сопредельными государствами, а также позиции и подходах страны по ключевым вопросам обеспечения безопасности и устойчивого развития в центральноазиатском регионе.

На мероприятие приглашены депутаты парламента Узбекистана, эксперты и аналитики из стран Центральной Азии, дипкорпусов в Ташкенте, послы Узбекистана в соседних странах, представители министерств и ведомств, научно-аналитических центров республики, а также журналисты.

После прихода к власти нынешнего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в сентябре прошлого года в отношениях Таджикистана и Узбекистана отмечается заметный подъем.

Еще 9 сентября прошлого года, когда премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев был наделен полномочием и.о. президента своей страны, он заявил, что главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистана является Центральная Азия, с которой связаны национальные интересы его страны.

«Мы неизменно остаемся приверженными проведению открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей – Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», - заявил тогда Мирзиёев.

29 сентября прошлого года по поручению Мирзиёева Душанбе с официальным визитом посетил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

В ходе встречи Камилова с президентом Таджикистана стороны с удовлетворением отметили позитивные тенденции последнего времени во взаимоотношениях двух стран, в том числе возросшие объемы товарооборота, активизацию работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также важность поддержания постоянных политических консультаций и диалога на высшем и высоком уровнях.

27 декабря 2016 года в Душанбе состоялось заседание межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором стороны заявили о намерениях активизации двухсторонних отношений.

5 октября и 5 декабря прошлого года, 24 июля 2017 года Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев провели телефонные разговоры, на которых обсуждались вопросы активизации двухсторонних связей.

В апреле 2017 года после 25-летнего перерыва возобновилось авиасообщение между Душанбе и Ташкентом.

В конце апреля в Душанбе впервые в истории двухсторонних отношений с размахом прошла выставка товаров, производимых в Узбекистане. А в начале мая впервые в истории таджикско-узбекских отношений в Таджикистане прошли Дни культуры Узбекистана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде 21 мая провел свою первую встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Президенты обменялись крепкими рукопожатиями и успели немного пообщаться.