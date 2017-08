Head of the Center for Strategic Studies under the President of Tajikistan, Dr. Khudoberdi Kholiqnazar, will participate in an international conference entitled “Central Asia – Priority of Uzbekistan’s Foreign Policy” that will take place in the Uzbek capital, Tashkent, on August 11.

