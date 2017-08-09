Люди, находившиеся в заложниках у боевиков движения «Талибан» и освобожденные после переговоров. Сари-Пуль, 9 августа 2017 года

Движение «Талибан» освободило 235 заложников в отдаленном селе на севере Афганистана, где, как сообщается, 8 августа были убиты 50 мирных граждан, преимущественно шиитов, сообщили власти страны.

Убийства и захват заложников произошли в результате совместной атаки талибов и боевиков «Исламского государства», редко действующих вместе, сообщают СМИ.

Вечером 8 августа «235 человек, включая детей и женщин, были освобождены из Мирзы Олана при посредничестве местных старейшин и чиновников провинции», сообщил агентству AFP Забиулла Амани, официальный представитель губернатора провинции. «Они были благополучно эвакуированы в город Сари-Пуль. Сколько человек остается в заложниках, неизвестно», - сказал Амани.

Источник в спецслужбах сообщил AFP, что в Мирза Олане удерживают в заложниках около 100 человек. Это село находится в районе Сари-Пуль, захваченном боевиками в минувшие выходные.

По информации местных чиновников, боевики «Талибана» и ИГ, редко проводящие совместные нападения, 5 августа совершили убийство около 50 мужчин, женщин и детей в селе, населенном преимущественно шиитами, сообщает Радио Азаттык.

Портал «Афганистан.ру» сообщает, что по данным местных властей, в числе погибших были женщины и дети. Некоторые из жертв боевики казнили посредством обезглавливания, другие были расстреляны. Тела погибших были погребены в братских могилах.

Очевидцы сообщают, что расправу над местным населением устроили приверженцы «Талибана» и «Исламского государства» – согласно отчётам, флаги обеих группировок вывешены на одних и тех же укреплениях.

Тем не менее, в общении с прессой представители «Талибана» отрицают альянс с ИГ, характеризуя эту информацию как «вражескую пропаганду». Также боевики заявляют, что якобы не совершали расправы над мирным населением, передаёт телеканал CNN.

Обстановка в уезде Саяд, где активно действуют боевики двух группировок, остаётся нестабильной. По оценкам властей провинции, в плену у захватчиков находятся до 150 семей. Жителям, не успевшим перебраться в безопасные районы, по-прежнему угрожает серьёзная опасность.

В настоящее время МВД Афганистана готовится к проведению в уезде операции зачистки, в рамках которой планируется восстановить контроль над захваченными территориями и стабилизировать обстановку в Саяде, сообщают представители правоохранительного ведомства.