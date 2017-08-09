Чем хорош Узбекистан для туристов, особенно для туристов из других стран Центральной Азии? Летом здесь так же жарко, как и у остальных, не привыкать. Зимой – значительно теплее, чем, например, на севере или даже юге Казахстана. Ну и, наконец, цены. Чем сильнее дорожает валюта, тем менее доступным оказывается дальнее зарубежье.

Корреспондент «Открытой Азии онлайн» рассказал, чем могут заняться туристы в Узбекистане.



Путешествие начинается с Ташкента

Ташкент по сравнению с Самаркандом и Бухарой - город современный. Мало чем отличается от Алматы или Бишкека. Но все же туристов привлекает старая часть Ташкента, где находится Институт ислама. Там же исторический комплекс «Хасти имом» (Святой имам), где находятся музей Корана, духовное управление мусульман Узбекистана и ремесленные лавки с продукцией для туристов.

фото с сайта «Открытая Азия онлайн»

Казахстанцы особенно почитают ташкентский мавзолей Толе Би (еще его называют Калдыргач-бием). Здание было построено в XV веке. У него редкий для Узбекистана двойной пирамидальный купол на невысоком двенадцатигранном барабане. Этот архитектурный шедевр назван в честь казахского бия Толе Би из рода Дулат, правителя Старшей орды, которого в народе прозвали «Калдыргач» (Ласточка).

Дальше туристы идут прямиком к знаменитому Центру плова, где в пяти казанах ежедневно готовится национальное блюдо на более чем тысячу человек.

Фото с сайта «Открытая Азия онлайн»

Самарканд

Самарканд – самый популярный город Узбекистана. Здесь находятся гробница Амира Тимура, комплекс Шахи Зинда и обсерватория средневекового правителя и ученого Улугбека. Но самое значимое место для туристов расположено прямо в центре Самарканда – во всемирно известном архитектурном комплексе Регистан.

На площади Регистан взору открывается медресе Тилля кори (Позолоченное медресе) - памятник XVII века. Его строительство началось в 1646 году по приказу удельного правителя Самарканда Жалонтос бия. Этот полководец и правитель Самарканда - гордость казахов и узбеков.

фото с сайта «Открытая Азия онлайн»

Как добраться?

Самый популярный вид транспорта для туристов – поезд испанского производства с местным названием «Афрасиёб». В каждом вагоне - кондиционер. Стоимость билета за такой поезд - 8-10 долларов США в зависимости от класса. Время в пути от Ташкента до Самарканда - два часа.

Если кому-то хочется прокатиться на автомобиле, то придется заплатить 20 долларов за машину, но это займет 4 часа.

Проезд по Самарканду: машина с водителем – 25-30 долларов в день. Передвигаясь на общественном транспорте, турист может потратить в день не больше 5 долларов.

Самолет - дешевый и удобный вид транспорта, но билеты достать трудно. Время полета всего 30 мин. И стоит такое удовольствие 10 долларов.

Большой плюс этого города - развитая туристическая инфраструктура: кафе, сувениры, недорогие гостиницы и транспорт.

фото с сайта «Открытая Азия онлайн»

Коран, подаренный Назарбаевым

Всего в 12 км от Самарканда расположен исторический комплекс имама Исмаила аль-Бухари – автора хадисов, повествований о высказываниях и поступках пророка Мухаммада «Достоверный сборник». Это вторая по значимости книга мусульман после Корана.

Внутри комплекса есть музей, где выставлены образцы священного Корана, подаренные руководителями других стран. Казахстанцам будет интересно посмотреть на роскошно оформленный Коран, подаренный Нурсултаном Назарбаевым.

Еда

В Самарканде очень вкусно готовят. Особенно плов по-самаркандски, который отличается от ташкентского, а также местное блюдо — нахут шурак (горох-нут с бараниной). Самарканд также славится своими шашлыками и лепешками.

Обед в кафе или чайхане в среднем обойдется в 3-4 доллара, в ресторане – 6-8 долларов (конечно, все зависит от аппетита и количества блюд). Ужин обойдется примерно в такую же сумму.

Рекомендуем также попробовать древнее блюдо кочевников – тандыр-кабоб: куски баранины, запеченные в глиняной печи.

фото с сайта «Открытая Азия онлайн»

Мавзолей Айтеке Би

Туристы из Казахстана в последнее время едут в Навоинскую область. Здесь захоронен Айтеке би из племени Алчин поколения Алимулы рода Торткара Младшего Жуза, внук брата эмира бухарских ханов в Самарканде Жалантоса Бахадура. Он считался самым грамотным человеком своего времени. Учился в самаркандском медресе Улугбека, затем в медресе Шердор, где изучал религию, право, астрономию, географию, историю, математику. Владел арабским, персидским и узбекским языками. В 20 лет Айтеке был бием части казахов, узбеков, каракалпаков Бухары и Самарканда.

фото с сайта «Открытая Азия онлайн»

В 2012 году в Нурате торжественно был открыт заново отреставрированный мавзолей Айтеке би. Кроме казахстанцев мавзолей посещают в последнее время и этнические казахи из Китая.