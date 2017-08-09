Посольство России в Таджикистане внимательно отслеживает ситуацию, связанную с судом над гражданкой РФ Татьяной Хужиной. Женщина обвиняется в контрабанде редкой монеты. Она была задержана два месяца назад в душанбинском аэропорту при вылете в Москву: у нее обнаружили двухкопеечную монету времен царской России. Таджикские эксперты признали ее ценностью. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

«Посольство России в Таджикистане внимательно отслеживает ситуацию, связанную с арестом и судом над гражданкой РФ Татьяной Хужиной. Ей оказывается юридическая и моральная помощь. Представитель посольства будет присутствовать на всех судебных заседаниях», — цитирует посла РФ в РТ Игоря Лякина-Фролова РИА Новости.

Суд над Хужиной начался 7 августа. В Таджикистане женщину обвиняют в контрабанде: по данным следственных органов, она провозила монету достоинством две копейки времен царской России (1823 года). После экспертизы выяснилось, что монета представляет историческую ценность.

Второе судебное слушание состоится завтра, 10 августа.

А это та самая монетка, из-за которой россиянке грозит срок, если ее признают виновной в контрабанде. сайт Таможенной службы РТ

Татьяна Хужина – уроженка Таджикистана. Несколько лет назад она переехала в Ярославскую область России, в город Рыбинск.

В этом году она приехала в отпуск в Душанбе со своей дочерью. При отъезде на родину женщина была задержана.

По ее утверждению, монету она нашла еще в России, перебирая старые вещи, и бросила ее в кошелек, как талисман. Она пересекала с монетой границу России и Таджикистана, когда приезжала сюда в гости. Проблем на границе у нее при этом не возникало.

«Я разбирала старые вещи, нашла эту монету. Отнесла в ломбард, где мне сказали, что ее стоимость 100-200 рублей. Я бросила ее в кошелек и забыла о ней. Так прошло где-то полтора года. Я полетела в Душанбе. А когда собиралась вылетать в Россию, в аэропорту при прохождении границы, где досматривают вещи, сотрудница меня спросила: «Что за мелочь везете в кошельке?». Я ответила, что там российские деньги. Она попросила посмотреть, я, конечно, согласилась. И у меня нашли эту монету. Сразу же нас с дочкой сняли с рейса, монету забрали на экспертизу, а после этого дело передали в прокуратуру», – рассказала ранее Татьяна.

30 июня Таможенная служба Таджикистана распространила сообщение, что в аэропорту за попытку вывоза из страны двухкопеечной медной монеты 1823 года выпуска задержана 41-летняя гражданка России Татьяна Хужина.

На сайте таможенного ведомства Таджикистана отмечалось, что задержанная попыталась вывести монету без заполнения декларации в своем багаже и была остановлена на рейсе Душанбе-Москва.

В сообщении также подчеркивалось, что согласно заключению экспертизы Минкультуры Таджикистана, изъятая монета времен царской России имеет историческую, культурную, музейную и нумизматическую ценность.

Однако, мы попытались узнать стоимость аналогичной монеты на сайтах-аукционах. Выяснилось, что она не превышает 200 российских рублей.

«Азия-Плюс» будет отслеживать это дело.