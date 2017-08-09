Самый большой в мире динозавр, живший 100 млн лет назад травоядный Patagotitan mayorum, весил 70 тонн, его длина достигала 37 м, а высота – 6 м, выяснили ученые. Останки шести особей, всего около 200 костей, были найдены в 2012 году в Аргентине. О результатах исследования сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Как пишет Газета.ру со ссылкой на журнал, анализ костей показал, что особи даже не достигли своего максимального размера. Исследователи предполагают, что они могли умереть от жажды – возможно, вместе с другими травоядными динозаврами Patagotitan mayorum приходили на водопой к озеру, которое высыхало в периоды засух, и животные умирали у его берегов. А динозавры-падальщики, поедавшие останки погибших животных, втаптывали их кости глубоко в глину, что и поспособствовало сохранности.

Patagotitan mayorum, как и некоторые другие обнаруженные на территории Аргентины виды, относится к группе титанозавров. В юрском и меловом периодах титанозавры жили на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. Ученые пока не могут точно сказать, что спровоцировало появление таких гигантских видов. Они связывают это с увеличением разнообразия растений и, соответственно, расширением рациона травоядных динозавров.