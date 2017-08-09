Синоптики прогнозируют, что завтра, 10 августа, в республике ожидается усиление ветра, и, как следствие, пыльная буря. Она будет продолжаться в течение двух дней. Уже в конце недели ожидается небольшой дождь.

В Агентстве по гидрометеорологии РТ отмечают, что мгла будет наблюдаться в основном в южных и центральных районах республики. Температура воздуха снизится на 1-2 градуса.

«Агентство по гидрометеорологии просит жителей республики, особенно страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, а также детей с 11 по 13 августа по возможности не покидать жилищ и принять необходимые меры предосторожности», - отмечают метеорологи.

Ровно месяц назад, с 11 по 13 июля данное погодное явление уже происходило в Таджикистане.