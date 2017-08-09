АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 АВГУСТА 2017 ГОДА

- Глава Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Туула Юрьёля пригласила основных правительственных партнёров Офиса программ на ежегодную встречу Совместной целевой группы для обсуждения вопросов сотрудничества и запланированных мероприятий в 2018 году.

- Сеть НПО Таджикистана по изменению климата (TajCN) и Общественная экологическая организация «Маленькая Земля» проводит круглый стол «Альтернативное развитие без угля». Начало в 9:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 АВГУСТА

1934 – в Душанбе состоялась I спортивная спартакиада ТССР

1956 – Основан город Чкаловск (ныне Согдийской области).

2001 - При продолжении спецоперации «Молния» на территории кишлака Теппаи Самарканд убит боевик Рахмон Сангинов («Рахмон Гитлер»).

2008 - Дзюдоист Расул Бокиев завоевал в Пекине первую олимпийскую медаль в копилку Таджикистана

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 АВГУСТА

1910 – Родился Народный артист Таджикистана Вениамин Ланге.

1929-1993 – Родился поэт Бурхан Фаррух.

1930-2008 – Родился ученый-литературовед Абдукодир Маниёзов.

1935 – Родился журналист Шодихон Муборакшоев.

1941 – Родился математик, профессор Эргаш Мухаммадиев.

1945 – Родился государственный деятель Сайдулло Хайруллоев

1952 – Родился писатель Мирзо Шерали.

1954 – Родился доктор юридических наук Махмад Рахимов.

1956 – Родился поэт Ваххоби Латиф.

1960 – Родился доктор филологических наук Хамза Камол.

1973 – Родился журналист, основатель и главный редактор газеты «Рузи нав» Раджаби Мирзо.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 32-37 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 37-39 тепла

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 31-33 тепла.