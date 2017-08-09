В связи с поставками электроэнергии в Крым в Краснодарском крае объявили о точечном отключении потребителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике и других районах. Отключать электричество будут с 20:00 до 23:00 мск, сообщает РБК.

Власти Краснодарского края временно ограничили подачу электроэнергии в некоторые города и районы региона, сообщила пресс-служба краевой администрации.

Отключения в период пиковой нагрузки, с 20:00 до 23:00 мск, коснутся Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымского, Абинского, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов.

В сообщении говорится, что ограничения введены по рекомендации Минэнерго, чтобы не нарушить устойчивость работы энергосистемы, которая снабжает электричеством Крым, в связи с экстремально жаркой погодой.



«Данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением потребности значительной части потребителей Республики Крым», — указано в сообщении.



В администрации пояснили, что отключения носят точечный характер.



По данным сайта Gismeteo.ru, в ближайшие дни температура в Краснодаре будет подниматься до отметки 37, а в Анапе — до 38 градусов.



За последнюю неделю на полуострове несколько раз отключали электричество. Накануне в Крыму вводили временный график подачи электроэнергии. Вечером 7 августа без света оставались более 100 тыс. человек. 6 августа на юге Крыма также был введен график временного отключения света из-за перегрузки на линии электропередачи Сифмеропольская — Ялта.



В Минэнерго отключения в Крыму объяснили рекордными нагрузками на сети из-за жары. 4–8 августа температура поднималась до 36–39 градусов. В теплую погоду потребление электричества в Крыму возросло и превысило исторический максимум нагрузок: так, на 14:00 мск 7 августа этот показатель составил 1249 МВт. «В первую очередь это связано с активным использованием кондиционеров в условиях экстремально высоких температур в пик курортного сезона», — сообщали в министерстве.