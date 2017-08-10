Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» в полуфинале интерзоны Кубка АФК-2017 сыграет с филиппинским «Цересом». Об этом стало известно 9 августа после того, как состоялся ответный финальный матч в зоне АСЕАН. Филиппинский «Церес» по сумме двух игр обыграл сингапурский «Хоум Юнайтед» (2:0 и 1:2).

В первом интерзональном полуфинале Кубка АФК-2017 «Истиклол» сыграет с «Цересом» 22 августа. Встреча пройдет на Центральном стадионе Гиссара и начнется в 19:00 часов. Ответный поединок состоится 12 сентября в филиппинском городе Баколод, сообщает официальный сайт душанбинского клуба.

В случае выхода в следующий раунд Кубка АФК в интерзональном финале чемпион Таджикистана встретится с победителем пары «Бенгалуру» (Индия) – «25 апреля» (КНДР). Интерзональные финалы будут сыграны 27 сентября и 18 октября.

В финальных играх зоны Запад 12 и 26 сентября сойдутся сирийская «Аль-Вахда» и иракский «Эйр-Форс».

Финальный поединок Кубка АФК-2017 будет сыгран 4 ноября. В случае если «Истиклол» пробьется в финал, то решающая встреча второго по значимости клубного турнира Азии состоится в Таджикистане.