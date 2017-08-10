Дипломатическое представительство Исламской Республики Иран в Таджикистане ответило на обвинения, прозвучавшие в адрес Тегерана в фильме таджикского министерства внутренних дел. В документальной картине, показанной по таджикскому телевидению 8 августа, Иран назывался основным финансистом террористов, которые совершили громкие убийства в 90-е годы в Таджикистане, в том числе в годы гражданской войны.

Официальное заявление посольство Ирана разместило на собственном сайте, назвав такой фильм сомнительным и ангажированным, с помощью которого авторы пытаются нанести урон двусторонним отношениям между странами.

Дипломатическое представительство Тегерана в Душанбе назвало обвинения, прозвучавшие в фильме МВД Таджикистана, необоснованными и сомнительными. «Но нет никаких сомнений, что попытка создателей этого фильма нанести урон исторически сложившимся связям двух народов, останется тщетной. Утверждения авторов фильма от имени осужденных и лиц, которых сегодня нет в живых, не могут быть приняты за правду», - подчеркивает посольства.

Диппредставительство утверждает, что народ Таджикистана помнит и не забудет, что именно Иран является одним из гарантов достижения мира на таджикской земле, именно в Иране прошли несколько раундов межтаджикского мирного процесса.

В распространенном заявлении подчеркивается, что Иран оказал Таджикистану помощь в возведении тоннеля «Истиклол», строительстве ГЭС «Сангтуда-2», клиники Сино в Душанбе, Тегеран оказал поддержку в строительстве десятки объектов культуры, быта, спорта, оказал безвозмездную помощь десяткам обездоленных таджикских семей.

«Во всем мире знают, что Иран ведет беспощадную борьбу с терроризмом», - отмечает посольство.

Иранское дипломатическое представительство уверено, что «демонстрация таких ангажированных фильмов после недавнего визита министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана в Тегеран, который по поручению лидера Таджикистана принял участие в церемонии инаугурации президента ИРИ, не может вбить клин в отношениях двух дружественных народов, и все подобные попытки безуспешны».

Напомним, 8 августа был показан документальный фильм МВД Таджикистана, в котором Иран назывался основным финансистом убийств экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, известного журналиста Отахона Латифи, ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, политика Карима Юлдошева, известного писателя Сайфа Рахима Афарди, бывшего муфтия Фатхуллохона и около 20 офицеров российской военной базы в Таджикистане.

Убийства известных в Таджикистане политиков, ученых и журналистов были совершены при финансовой поддержке Тегерана и по заданию экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, говорилось в 45-минутном фильме.