Олимпийский чемпион, таджикский спортсмен Дильшод Назаров 9 августа прошел в финал Чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, метнув молот на 75,54 метра.

В отборочной части мирового первенства по легкой атлетике в Лондоне вчера вечером в метании молота выступили 32 спортсмена, разделившиеся на две группы, сообщает Национальный олимпийский комитет Таджикистана.

В группе «А» Дильшод Назаров занял 5-е место с результатом 75,54 метра, а по результатам двух групп таджикский спортсмен оказался на шестой строчке, тем самым попав в число 12 метателей молота, прошедших в финальную стадию чемпионата мира.

Лучшие результаты в отборочной части показали: польские спортсмены Войцех Новицкий (76,85 метра), Павле Фаждек (76,82 метра), французский метатель молота Бигот Куентин (76,11 метра), венгр Бенс Халаз (75,56 метар).

Дильшод Назаров на Летних олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро метнул молот на 78 метров 68 сантиметров и завоевал золотую медаль. В течение года он несколько раз становился победителем и призером крупных международных турниров, проводимых под эгидой IAAF Hammer Throw Challenge. Его личный рекорд — 80,71 метр.

В июле этого года Дильшод Назаров завоевал золотую медаль чемпионата Азии по легкой атлетике, проходившего в индийском городе Бхубанешвар, метнув снаряд на 76,69 метров.

Это была четвертая победа Дильшода Назарова на чемпионатах Азии. Ранее он побеждал в 2009, 2013 и 2015 годах. Перед последним турниром Ассоциация по легкой атлетике Азии назвала олимпийского чемпиона по метанию молота Дильшода Назарова лучшим спортсменом Азиатского континента.