В конце мая этого года мэрия Душанбе разослала распоряжение, в соответствии с которым ремонт школ и детских садов должен осуществляться только за счет средств районных бюджетов. После это решение поддержали и на республиканском уровне.

Но так ли это на самом деле?

Распоряжение вроде как выполняется.

Завотделом образования района Сино Мукаддас Носирзода говорит, что на территории района находится 39 бюджетных школ, которые ремонтируются в этом году исключительно за счет хукумата района.

- Мы уже раздали школам краску, эмульсию, другие стройматериалы. Согласно представленным школами сметам, на ремонт и строительство школ и детских садов необходимо 3 млн. 746 тысяч сомони, - говорит она. - Сметы каждой школы проверяются и утверждаются отдельно, ведь где-то ремонт уже завершен, а где-то еще продолжается. Но до 15-го августа мы должны отчитаться по всем школам.

О подобной проделанной работе отчитывается и завотделом образования района Фирдавси Бахриддин Мухиддинов.

- Мы подготовили общую смету на 2,5 млн. сомони для всех образовательных и дошкольных учреждений района, правда, пока нам выделили 1 млн. сомони. Остальная сумма поступит позже.

По его словам, этой суммы недостаточно для проведения ремонта во всех школах и дошкольных учреждениях.

Обойдя еще пару школ, мы все же нашли те, где об указании мэра и Минобразования или не слышали, или им попросту не дали денег. А потому обязанность подготовить школу к учебному году руководство этих образовательных учреждений благополучно возложило на… учителей.

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