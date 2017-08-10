Солдат-срочник погиб после того, как помог выбраться из воды тонущему мальчику. Сам военнослужащий не смог справиться с течением.

Солдат пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, 20-летний Бахтовар Азимов погиб 4 августа при спасении 10-летнего мальчика, Мехрубона Джурахона, сообщил «АП» пресс-секретарь Погранвойск ГКНБ РТ Мухаммад Улугходжаев.

«Инцидент произошел примерно в полдень в дельте реки Пяндж. Солдат помог ребенку выбраться в безопасное место, но сам не смог справиться с течением реки и утонул», - сообщил Улугходжаев.

Происшествие, по словам представителя погранвойск, произошло на таджикско-афганской границе, на заставе «Сайёд» пограничного отряда Хамадони.

20-летний уроженец Куляба Бахтовар Бахриддинович Азимов был призван в армию Худжандским комиссариатом весной этого года. «Служить он пришел добровольно», - сказал Улугходжаев.

По его словам, командование Погранвойск ГКНБ Таджикистана выразило родителям отважного солдата свои соболезнования и слова сопереживания. «Им будет оказана всесторонняя моральная и материальная помощь», - сообщил представитель погранвойск.

По данным КЧС Таджикистана, за шесть месяцев текущего года в водоемах страны погибли 63 человека.