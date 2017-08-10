Сменивший в начале этого года на посту мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева, старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали продолжит традицию выплат единовременной надбавки к пенсиям жителям столицы, которые старше 75 лет, сообщили «АП» в столичной администрации.

По его словам, в преддверии празднования 26-й годовщины Государственной независимости Таджикистана распоряжением мэра Душанбе 9 тыс. 91 житель города, которому больше 75 лет, получит единовременную выплату к своим пенсиям в размере 100 сомони каждый.

Для этих целей из городского бюджета будет выделено порядка одного миллиона сомони.

Эту традицию выплаты единовременной надбавки раз в год к пенсиям жителям столицы заложил пять лет назад тогдашний мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев.

Но столичные пенсионеры, которым за 75, разовую прибавку к своим пенсиям в размере 100 сомони при Убайдуллоеве получали в середине октября. Нынешний мэр обещает им выплату к главному празднику Таджикистана – 9 сентября.