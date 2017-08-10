В 40 километрах от Алматы разбился тренировочный самолет. Погибли пилот-инструктор и курсант, сообщает казахстанское агентство Tengrinews.kz.

«По первоначальным данным, сегодня в 09.53 (8.53 мск) во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно «Текнам 2002» упал на удалении двух километров от аэродрома Азем. Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром Азем находится в 43 километров от Алматы», – сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Погибли два человека – пилот-инструктор и курсант.

В настоящее время начаты разбирательства Департаментом расследования происшествий на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК, сообщают СМИ.

Как напоминает портал «Открытая Азия онлайн», две недели назад в Алматинской области также произошла авиационная авария. Экипаж самолёта Як-12 (принадлежащего авиакомпании «Казавиа») обрабатывал кукурузные поля от стеблевого мотылька. И упал в Панфиловском районе Алматинской области – в селе Шолакай, в 10 километрах севернее от Жаркента.

Погибли два человека, находившиеся на борту: пилот Хамит Абдулхамитович Акбергенов, 1963 г.р., уроженец Карагандинской области, и пассажир Масимжан Мухаметович Масимов, 1978 г.р., глава крестьянского хозяйства.

Глава Шолакайского сельского округа Таиржан Асматулаев рассказал Informburo.kz, что пилот пытался увести самолёт подальше от жилых домов, в итоге упал на пустующее зернохранилище. Аким отметил, что у пилота имелась лётная лицензия.

До полного окончания расследования принято решение о приостановлении эксплуатации воздушных судов Як-12 на территории Казахстана.