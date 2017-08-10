28-летняя таджикская модель и актриса, обладательница титула Missis International-2016 (Астана) и Top Model-2016 (Одесса), мать пятерых детей Парвина Саидова официально подтвердила, что все-таки выходит замуж.

Свадебное торжество уже не за горами. Парвина сообщила, что небольшой банкет состоится уже в середине или конце сентября, на который будут приглашены самые близкие люди для семейной пары. Кстати, по исламским канонам, Парвина Саидова уже замужем, так как «никох» между молодоженами уже состоялся.

- На свадебном торжестве настаивает мой супруг. Будь моя воля, я ничего бы не стала проводить – к чему гусей дразнить? Так что мы решили ограничиться мини-банкетом, возможно, на террасе гостиницы Hayatt Regency Dushanbe, а может и в другом месте – точно еще ничего не решено, - рассказала таджикская модель и актриса.

По ее словам, списки гостей еще тоже окончательно не определены, но уже точно известно, что среди приглашенных будут певица Манижаи Давлат, поэтесса Шоираи Рахимчон и продюсер, певец Бехруз Зеваров.

- Это мои близкие друзья и соратники, вместе с которыми мы и продумываем все детали предстоящих мероприятий, - говорит Парвина.

«Счастье любит тишину»

Сразу после торжества молодожены отправятся в медовый месяц. Правда, и тут пока неопределенность: невеста хочет на Мальдивы, а жених - на Кипр или Карибские острова. Кто победит в этой схватке или может стороны придут к общему компромиссу – покажет время.

Личность своего нового супруга Парвина Саидова по-прежнему не раскрывает по очень простой причине – не хочет сглазить, да и завистников и недоброжелателей у модели, по ее словам, полно. Известно лишь, что благоверный Парвины 33-летний боксер, видный мужчина, который добивался ее на протяжении 6 лет:

- Многие считают, что я держу имя своего мужа инкогнито, потому что эта новость – утка, и таким образом я хочу распиарить себя. Ну что я могу сказать? Я уже вышла за него замуж, все соответствующие процедуры состоялись. А имя его не разглашаю, потому что свято верю, что счастье любит тишину. Мне незачем кому-то что-то доказывать, - говорит она. - Кстати, я и в дальнейшем не хочу, чтобы его имя было известно широкой публике. Пусть каждый живет своей жизнью и не лезет в чужую, и тогда все будут счастливы.

Последнее слово за детьми

Не реагирует модель и на многочисленные комментарии в социальных сетях, обрушившиеся на нее после новости и скором замужестве.

- Что только мне ни писали: и что детей я нагуляла, а теперь замуж собралась, и что такие как я не должны выходить замуж, когда другие девочки, ни разу не бывшие замужем, не выйдут замуж….

- Во-первых, детей я не нагуляла, а родила их в официальном браке, в который я вступила в большой чести и почете. О такой пышной свадьбе, которую мне устроил мой покойный муж, мечтали все девушки столицы. И то, что со мной случилось большое несчастье несколько лет назад, не виноват никто. И я не виновата. Так случилось, но жизнь продолжается и я, в первую очередь, должна думать о счастье своих детей, - подчеркнула она. – Во вторых, если девушки сейчас сами не выходят замуж, что, мне их пойти и заставить что ли?

Новый супруг Саидовой сразу нашел общий язык со всеми пятью детьми модели. Хотя, у него не было другого выбора, ведь главным условием Парвины были именно дети, ведь последнее слово всегда остается за ними. Благо, эта любовь оказалась взаимной, и дети с удовольствием играют, советуются и считаются с мнением своего нового папы. Кстати, они его так и называют.