«Фергана» совместно с Deutsche Welle продолжает проект «Мигрант в России. Среда обитания», посвященный выходцам из Центральной Азии, которые живут и работают в России. Уроженец Таджикистана Олим сегодня консультирует в Москве других трудовых мигрантов, а еще совсем недавно он был шофером, строителем, официантом и даже едва не стал переводчиком для московской полиции.

С Олимом мы познакомились на мероприятии, посвященном проблемам мигрантов. Он работает в Центре услуг для граждан СНГ «ТутЖдут» - помогает трудовым мигрантам разобраться с документами и найти работу. Хотя помогать соотечественникам молодой человек начал намного раньше - после того, как сам прошел все злоключения мигранта в Москве и даже побывал в полицейском участке, где ему неожиданно предложили работу переводчика.

Олим, сотрудник офиса по трудоустройству мигрантов «ТутЖдут»

Россия с детства не чужая

Половину своей жизни - а Олим родился в 1985 году в таджикском городке Нурек - он провел в России. Когда в 1992 году в Таджикистане началась гражданская война, Олим вместе с родителями и двумя сестрами уехал в Восточную Сибирь. Семья поселилась в городе Минусинске, что в Красноярском крае. У отца Олима редкая профессия - он буровзрывник, участвовал в строительстве Памирской ГЭС. Мама окончила торговый техникум. Правда, в России мать с отцом работали поварами и даже открыли собственное небольшое кафе.

«В Таджикистане я окончил четвертый класс, в России сел в третий. Вначале было тяжело, я практически не знал русского языка. После занятий со мной отдельно занимался педагог. За год я догнал свой класс, - вспоминает Олим. - Никакой дискриминации не было - люди в Сибири другие. Мы дружили с соседями, ходили друг к другу в гости, вместе катались на санках и лыжах. Летом купались на речке, таскали с огородов капусту и ранетки».

Вернуться на родину семья решила после того, как отец попал в аварию, сломав шею и позвоночник. Все сбережения ушли на его лечение. Мать несколько лет работала одна, денег не хватало. Когда Олим окончил 9-й класс, семья переехала в Душанбе, где можно было жить в квартире тети.

«В Душанбе я окончил школу и поступил в Таджикский национальный университет, на финансы и кредит. Особого интереса к специальности не было, но это был престижный факультет. На 4-м курсе я перевелся на заочное отделение и устроился на работу в министерство транспорта», - продолжает Олим. Год спустя начались сокращения, Олим ушел работать в Ассоциацию международных автоперевозчиков. Но платили там плохо, и парень решил отправиться на заработки в Москву.

Попал в полицию - пригласили на работу

Это был 2008 год. Олима взяли на работу шофером в рыбный цех, но через месяц контора обанкротилась. Пришлось поработать на стройке, потом - таксистом и официантом.

«Мигрантам легче сейчас, - считает Олим. - Полиция стала культурнее, раньше больше грубили. Как и все, я тоже однажды попал в участок. С документами у меня всегда был полный порядок, но мне сказали, что надо пробить по базе, и привезли в участок. Там был длинный коридор, забитый людьми. Пока я ждал, когда меня проверят, с верхнего этажа спустился офицер и спросил, кто из Таджикистана и знает русский язык. Я поднял руку».

Вместе с полицейским Олим поднялся на второй этаж. «Там сидела очень красивая девушка-следователь с фамилией Волкодав, поэтому я ее запомнил, - вспоминает он. - К ним привели таджика, который совершил кражу, нужен был переводчик. Мы поехали в суд, он длился недолго - парня поймали с поличным».

После суда следователь по фамилии Волкодав предложила Олиму работу. Но он отказался - к тому времени окончательно решил вернуться на родину: «Я весь этот год постоянно менял работу - неделю тут, три дня там, заработки были нестабильные. Я даже звонил родителям и говорил, что, мол, вы так много рассказывали про эту Москву, а тут работы-то толком нет».

Как за два года заработать на квартиру в Душанбе

Дома мать Олима сказала: «Может, ты женишься, и появится ответственность». Сын послушал ее и женился. Устроился работать бухгалтером. В Москву обратно не тянуло. Но собственного жилья у семьи не было, а тетя решила продать квартиру, в которой они жили. Был собран семейный совет, на котором решили отдать двоих детей Олима бабушке и вместе с супругой, мамой и сестренкой поехать в Москву. Но только на два года - этого времени должно было хватить, чтобы заработать на квартиру. После покупки квартиры больше ни слова о Москве, пообещал себе Олим.

«В Москву мы приехали в 2013 году. Я работал на стройке, жена швеей, мама поваром в кафе, а сестренка - в авиакассе. За два года заработали на квартиру, и в 2015-м я поехал в Душанбе, купил ее и сделал ремонт. Семья вернулась на родину. А потом встал вопрос: что делать дальше? В Таджикистане многое за это время изменилось, только работы больше не стало, а к Москве я уже привык. Когда мне предлагали работу, я автоматически сравнивал зарплату со своими московскими заработками.

Спустя четыре месяца Олим вернулся в Москву. Весь 2016 год отработал таксистом, потом заработки упали, и он пошел работать на стройку. Истек срок действия документов, съездил домой, забрал жену. «Мы решили подавать на гражданство. С гражданством пока не получилось, на стройке мы сдали объект, и я два месяца не мог найти работу. Тогда решил отправить беременную третьим ребенком супругу домой. На днях она родила дочку», - счастливо улыбается Олим.

Раньше - роба, теперь - деловой костюм

В поисках работы Олим натолкнулся на сайт по трудоустройству мигрантов «ТутЖдут». Его пригласили в офис, куда молодой человек, который откликнулся на вакансию менеджера, пришел в костюме и галстуке. Именно в это время «ТутЖдут» требовался промоутер - раздавать в судах мигрантам листовки. Неделю молодой человек проработал промоутером, после чего Олиму предложили работу в офисе компании - менеджером по работе с клиентами. Так Олим стал работать с мигрантами.

«Я всегда старался помогать соотечественникам. Если находил интересную вакансию, предлагал знакомым. Консультировал родственников, соседей, одноклассников. Бывали те, кто приезжал в Россию без знания языка, и их обманывали - консультировал их. Теперь если кому-то нужна помощь в оформлении документов, звонят мне», - рассказывает он.

Работой в «ТутЖдут» Олим доволен. «Еще и в костюме хожу, - смеется он. - Я от метро до дома езжу в маршрутках, водители-таджики постоянно спрашивают, где работаю. Раньше отшучивался, что на стройке, а костюм просто надел, чтобы в посольство сходить. А потом стал раздавать им визитки, чтобы в случае чего обращались за помощью».

Что касается планов, Олим не загадывает: «Знаете, мне важно приносить людям пользу, и еще я очень хочу, чтобы мама мной гордилась. Об этом я мечтаю. Я полжизни провел в России и всегда боялся привыкнуть к Москве. Никогда не забуду своих земляков, которые, возвращаясь с заработков, говорили мне: Москва - это город мира, а ты сидишь в Душанбе. Москва же «заразная». Вот и я уже заразился, но все равно хочу жить и работать у себя на родине».