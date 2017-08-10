Президент Федерации легкой атлетики Таджикистана Дильшод Назаров на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отдал свой голос за то, чтобы Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) возвратила свое членство в IAAF, но оказался в меньшинстве, пишет ТАСС.

В беседе с журналистами Назаров объяснил свой поступок тем, что не приемлет коллективной ответственности за допинговые нарушения.

Конгресс IAAF 3 августа поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения ВФЛА. За продление отстранения проголосовало 166 человек, против - 21. Среди тех, кто голосовал против, оказался Таджикистан, который стал единственной страной из бывшего СССР, поддержавшей Россию.

"Я считаю, что вину за допинговые нарушения должны нести конкретные люди. Если человек виноват, его надо наказывать. У меня очень много друзей в России, которые ни в чем не виноваты, но страдают из-за других. Спортивная жизнь короткая, поэтому надо в вопросе наказаний подходить индивидуально", - считает Назаров.

"На мой взгляд, скоро все будет нормально. Сейчас многие уже приходят к тому, что наказывать надо только непосредственных виновников. Спортсмены должны иметь возможность выступать, пусть даже и под нейтральным флагом. А потом нужно возвращать свой", - заключил таджикский метатель молота.

Напомним, Дильшоду Назарову в среду удалось пробиться в финал Чемпионата мира по легкой атлетике: 9 августа Олимпийский чемпион Таджикистана метнул молот на 75,54 метра.

В группе «А» Дильшод Назаров занял 5-е место с результатом 75,54 метра, а по результатам двух групп таджикский спортсмен оказался на шестой строчке, тем самым попав в число 12 метателей молота, прошедших в финальную стадию чемпионата мира.

Дильшод Назаров на Летних олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро метнул молот на 78 метров 68 сантиметров и завоевал золотую медаль. В течение года он несколько раз становился победителем и призером крупных международных турниров, проводимых под эгидой IAAF Hammer Throw Challenge. Его личный рекорд — 80,71 метр.

В июле этого года Дильшод Назаров завоевал золотую медаль чемпионата Азии по легкой атлетике, проходившего в индийском городе Бхубанешвар, метнув снаряд на 76,69 метров.

Это была четвертая победа Дильшода Назарова на чемпионатах Азии. Ранее он побеждал в 2009, 2013 и 2015 годах. Перед последним турниром Ассоциация по легкой атлетике Азии назвала олимпийского чемпиона по метанию молота Дильшода Назарова лучшим спортсменом Азиатского континента.