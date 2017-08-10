Компания Facebook представила новый сервис Watch для просмотра видеозаписей. Watch будет работать на мобильных платформах и на ноутбуках и стационарных компьютерах, пишет Медуза.

Сервис ориентирован на периодические видеопрограммы и позволит пользователям не пропускать очередной выпуск. Watch также позволит смотреть онлайн-трансляции и следить за любимыми авторами видео. В нем можно будет отмечать ролики для просмотра позднее, подписываться на авторов и находить новые видео по рекомендациям или поисковым запросам.

Будет ли Facebook принудительно заставлять пользователей обычного приложения соцсети смотреть видео только в Watch, не сообщается. Ранее таким образом Facebook ограничил возможность писать личные сообщения через обычное приложение, выделив мессенджер в отдельный сервис.

Facebook в последние несколько лет активно развивает показ видео в социальной сети. Видеоролики пользуются приоритетом в ленте фейсбука, а также начинают автоматически проигрываться.

В 2016 году Facebook озаботился созданием собственного контента и нанял основателя развлекательного сайта CollegeHumor Рики Ван Вина, а также несколько других влиятельных специалистов в этой области.