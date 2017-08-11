Всегда любопытно заглянуть в прошлое — к примеру, кто бы мог подумать, что полвека назад пассажиров на борту самолетов кормили ничуть не хуже, чем в мишленовских ресторанах. Совсем недавно норвежская авиакомпания Scandinavian Airlines поделилась ностальгическими фотографиями 1950–1980-х годов, на которых пассажиры обедают крабами, лобстерами, окороками и икрой.

Колбасы нарезали прямо на борту — в то время еще не было столь строгих правил безопасности.

Пассажирам бизнес-класса предлагали попробовать свежую рыбу и копчености, а напитки разливали в стеклянную посуду.

В 1960-е чай подавали в изящных сервизах и предлагали кусочек свежего торта.

А как насчет свежих фруктов?

Конечно, в экономклассе предлагали обеды поскромнее. Так они выглядели в 1960-е.

А вот кадр из 1980-х уже больше напоминает современные обеды в самолетах.

Зато в бизнес-классе был настоящий шведский стол!

Можно было выпить шампанского с икрой...

И вкусно поужинать изысканными блюдами из фарфоровой посуды.

«Свежемолотого перчику не желаете?»

В бизнес-классе в 1980-е все еще предлагали отведать лобстеров.

«Мне мааааленький кусочек, пожалуйста!»

Кажется, в те времена тележки с едой совсем не боялись турбулентности.

«А мне свежих лобстеров и прохладный аперитив, будьте любезны».

Вот они, золотые годы бортового питания!

По материалам The SAS Museum, Published with the courtesy of , The SAS Museum Oslo airport Norway