Мэр Бишкека Албек Ибраимов обещает высадить в три раза больше деревьев вместо спиленных. По его словам, муниципалитет взял на себя такую обязанность, сообщает ИА 24.kg.

«Сейчас просто температура 40 градусов, а благоприятные для посадок условия — 22 градуса. Если погода в сентябре позволит, начнем высаживать саженцы и продолжим буквально до холодов. Закрытая корневая система это позволяет», — сказал Албек Ибраимов.

Он напомнил, что «Зеленстрой» объявлял тендер на 51 миллион сомов. Первый раз конкурс не состоялся, второй прошел успешно — на 36 миллионов сомов. Поставщик выбран.

Ранее киргизские СМИ сообщали, что в июне жители Бишкека вышли на акцию и закрыли собой деревья, которые власти хотели спилить. На улице Токтоналиева 2 июня началась массовая вырубка деревьев, а местные жители вышли на защиту деревьев, закрывая их своими телами. Милиция стала их задерживать.

Как сообщала тогда «Заноза», м эрия Бишкека в рамках китайского гранта запланировала реконструкцию улицы Токтоналиева: дорожное полотно шириной 7,9 метра расширят до 11 метров.

«Мы строим четырехполосную дорогу плюс мост через Ала-Арчу. В зону строительства попадает 143 дерева. Из них 70 - больные, есть заключения энтомологов. Есть деревья, которые растут прямо на ирригации или на обочине дороги. Но есть план посадок, высадят больше, чем вырубят, - 208 крупномерных саженцев. Кроме этого, будет высажено 520 метров живой изгороди. На одном из участков мы сохраняем молодые дубы», - сообщил вице-мэр Бишкека Бакыт Дюшембиев.