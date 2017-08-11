Сотрудники таможни аэропорта Домодедово задержали мужчину, который пытался провезти внутри себя бриллианты на сумму 14 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС), пишет Газета.ру.

«При проведении таможенного контроля в отношении багажа пассажиров, вылетающих рейсом Москва — Тель-Авив, сотрудники Домодедовской таможни остановили 58-летнего гражданина Израиля. Мужчина проследовал через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию», — говорится в сообщении.

Однако при личном досмотре таможенники обнаружили полиэтиленовый сверток, «сокрытый внутриполостным способом».

«Внутри находились 17 прозрачных бесцветных камней различной формы. Согласно заключению эксперта обнаруженные камни — бриллианты весом от 1,1 до 3,1 карата различных форм огранки», — сообщают в ФТС.

Сам мужчина заявил, что вез бриллианты в качестве подарков для членов семьи.

Затем таможенники провели обыск в его квартире. Там они обнаружили тайник, где находилось несколько десятков крупных бриллиантов, более $340 тыс., а также специальные приспособления для контрабандного провоза драгоценных камней.

Ранее в Домодедово пресекли незаконный ввоз бриллиантов на миллион рублей.