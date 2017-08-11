В суде района Шохмансур города Душанбе сегодня, 10 августа, прошло очередное слушание по уголовному делу о контрабанде монеты со стороны гражданки России Татьяны Хужиной.

Рассмотрение дела по решению председательствующего судьи Масрура Джурахонзода проходило при закрытых дверях: пришедших на слушания журналистов попросту не пустили в зал суда. Несмотря на то, что процесс не анонсировался, как закрытый.

После завершения заседания адвокат обвиняемой Рустам Хакимов сообщил «АП», что сегодня были заслушаны показания свидетелей. Ими выступили эксперт - представитель Минкультуры Таджикистана и работник Таможенной службы.

«Эксперт Минкультуры Дилафруз Назарова на суде отметила, что согласно нормам закона, монеты, картины, книги и другие предметы, изготовленные или изданные 50 и более лет назад, имеют историческую, культурную, музейную и нумизматическую ценность. И для перевозки через границу подобных предметов, необходимо иметь соответствующее разрешение Минкульта», - рассказал адвокат Хужиной.

Он подчеркнул, что его подзащитная нарушила закон, не зарегистрировав монету времен царской России.

Адвокат Татьяны Хужиной

«Однако, как рассказала сама Татьяна Хужина и свидетели, в ее действиях не было корыстных умыслов. Она хранила эту монету, как память о матери. Хотя незнание закона не снимает с человека ответственности. Надеемся, что суд учтет все смягчающие обстоятельства, а именно, как я указал, это незнание правил провоза предметов, имеющих культурную и другую ценность, то что она не имела и мысли продать ее кому-то, тем более, учитывая слишком низкую цену этой монеты на рынке, а также то, что Хужина впервые совершила подобное деяние. А самое главное – у нее есть малолетняя дочь. Мы верим в гуманность нашего суда и надеемся, что все решится справедливо», - выразил надежду адвокат россиянки.

Советник консульского отдела посольства России в Таджикистане Александр Самарцев, принявший участие в судебном разбирательстве, заявил, что медная монета, достоинством в две копейки, обнаруженная у Хужиной, «не имеет нумизматической ценности, она находится в плохом состоянии, надписи полустерты, и ее цена по каталогу Краузе — от двух до четырех долларов».

Российский дипломат сообщил, что Татьяна Хужина обеспечена адвокатом и переводчиком.

По его словам, обвиняемая не задержана, но она и ее дочь обеспокоены ходом судебного процесса.

«Мы надеемся на объективное и справедливое решение суда», - заявил Александр Самарцев.

Советник консульского отдела посольства России в Таджикистане Александр Самарцев Asia-Plus

Следующее рассмотрение дела планируется провести на следующей неделе.

Напомним, Таможенная служба Таджикистана задержала 41-летнюю гражданку России Татьяну Хужину за попытку вывоза из страны двухкопеечной медной монеты 1823 года выпуска в конце июня.

На сайте таможенного ведомства Таджикистана отмечалось, что задержанная попыталась вывести монету без заполнения декларации в своем багаже и была остановлена на рейсе Душанбе-Москва. Там же подчеркивалось, что по заключению экспертизы Минкультуры Таджикистана, изъятая монета времен царской России имеет историческую, культурную, музейную и нумизматическую ценность.

Таможенная служба подчеркивала, что согласно нормам законодательства Таджикистана, незаконный вывоз из страны монет, имеющих такую ценность, запрещается.

В сообщении таможни тогда отмечалось, что в отношении гражданки России возбуждено уголовное дело по статьям 32 (покушение на преступлении) и 289 (контрабанда) УК Таджикистана.