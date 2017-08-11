В Аддис-Абебе президент Федеративной Демократической Республики Эфиопия Мулату Тешоме принял верительные грамоты у Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан Хусрава Нозири.

В ходе беседы, состоявшейся после церемонии вручения верительных грамот, глава эфиопского государства выразил надежду на то, что назначение первого в истории двусторонних отношений посла Таджикистана в Эфиопии послужит дальнейшему развитию и расширению отношений дружбы и сотрудничества между двумя государствами, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Касаясь вопросов рационального использования природных ресурсов, эфиопский лидер отметил важность сотрудничества двух стран по этой проблематике на международной арене.

В заключении президент Эфиопии пожелал таджикскому народу мира и дальнейшего развития и процветания, а также просил передать его самые тёплые пожелания президенту республики Эмомали Рахмону.

Напомним, в конце января прошлого года указом указа президента Таджикистана на посла Таджикистана в Египте Хусрава Нозири возложены обязанности посла республики в Эфиопии.