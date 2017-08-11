Тело и автомашину только что назначенного заместителя начальника отдела МВД Айнинского района ищут уже второй день.

Рамазон Мухаммадзода на собственной автомашине направлялся на место службы. Его в начале этой недели назначили в ОМВД Айни заместителем, сообщил «АП» источник в силовых структурах республики.

В автомашине марки «Мерседес», принадлежавшей Рамазону Мухаммадзода, были кроме него еще два пассажира, жителя Душанбе. По предварительной версии, автомобиль 9 августа опрокинулся в реку Фон-Дарья рядом с кишлаком Пете Айнинского района.

«Документы, принадлежащие замначальника ОМВД, были найдены на берегу реки», - сообщил источник.

Мухаммадзода был назначен заместителем начальника ОМВД района Айни в начале этой недели, и уже в среду должен был прибыть на место новой службы. До назначения в ОМВД Айни Мухаммадзода был заместителем начальника ОМВД Ховалингского района Хатлонской области.

Поиски тел Рамазона Мухаммадзода, пассажиров и его автомашины пока не дали результатов.

Имена пассажиров пока уточняются. Как сообщает агентство Сугдньюс, по поступившим неофициальным сообщениям, пассажиры были родителями врача Онкологического центра города Душанбе. Они ехали в санатории «Бахористон» на севере Таджикистана.