Дзюдоист Джамолиддин Абдуллоев в весовой категории до 66 кг завоевал бронзовую награду чемпионата мира по дзюдо среди кадетов, который проходит в Чили.

Молодой таджикский спортсмен в стартовом поединке уложил в лопатку гонконгского атлета Чинг Лонга, затем выиграл у бразильца Маркоса Сантоса и молдавског дзюдоиста Петру Пеливана.

За выход в полуфинал таджикский дзюдоист не справился с болгарином Марком Христовым, кстати, ставшим серебряным призером чемпионата. Пришлось таджикскому борцу выступить в борьбу за бронзу. Его соперниками были Иван Кукита (Аргентина) и Байрам Кандемир (Турция), но 18-летний воспитанник столичного клуба «Вастан» не дал соперникам шансы, взяв верх над ними, выиграл бронзовую медаль чемпионата мира.

В составе сборной Таджикистана на этом чемпионате - пять дзюдоистов. Кроме Джамолиддина, выступают Курбонали Бозоров (весовая категория до 60 кг), Разиаллох Лоиков (до 66 кг), Джахонгир Маджидов (до 81 кг) и Эмомризо Курбонов (до 90 кг).

Ранее Разиаллох Лоиков и Джахонгир Маджидов завоевали в своих весовых категориях золотые медали чемпионата Азии среди кадетов, проходившего 13-14 июля в Бишкеке, столицу Кыргызстана.

Курбонали Бозоров и Разиаллох Лоиков уже остались без медалей. Впереди нас ждут выступления Джахонгира Маджидова и Эмомризо Курбонова.