Российский бизнес-тренер, путешественник Денис Баталин побывал в Таджикистане и сделал первый свой видео-блог, если судить по его каналу в Youtube, именно из нашей республики.

Денис Баталин назвал свой видеоблог «Мужская тема», и первый его видео-отчет из Таджикистана. Он уверяет, что за 7 минут, именно столько длится видео, посмотревшие его, изменят свое отношение к Таджикистану и его жителям.

Российский путешественник называет радушие и гостеприимство таджиков первой и основной причиной, почему нужно приехать в нашу республику.

Как Денис оценивает Таджикистан и таджикистанцев смотрите в его видеоблоге.

Денис Баталин — признанный эксперт в создании и монетизации интернет-проектов, предприниматель, бизнес-тренер и путешественник.

Совладелец консалтинговой компании Adconsult и основатель агентства интерактивных коммуникаций Bataline и федерального охотничьего проекта iHUNTER.RU. Он постоянный консультант крупнейших медиахолдингов и издательских групп России и стран СНГ по вопросам развития и монетизации интернет-проектов, продаж рекламы и внедрения трансмедийных технологий.