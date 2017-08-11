Правоохранительные органы Турции задержали по подозрению в терроризме гражданина РФ Рената Бакиева, сообщил турецкий телеканал Haberturk.

Бакиев, по версии спецслужб, планировал сбить при помощи дрона один из самолетов ВВС США, размещенных на турецкой военной базе Инджирлик, сообщает «Медуза».

Haberturk сообщает со ссылкой на источники, что правоохранительные органы несколько месяцев вели наблюдение за Бакиевым, связанным с террористической организацией «Исламское государство».

В ходе наблюдения, как стало известно телеканалу, были, в частности, зафиксированы переговоры Бакиева с другими членами террористической организации в одном из мессенджеров. Террористы обсуждали покупку и доставку в Инджирлик беспилотного летательного аппарата, при помощи которого планировалось сбить американский военный самолет.

По данным телеканала, Бакиев 10 августа должен предстать перед судом. До этого его допрашивали в течение 13 дней.

В посольстве РФ в Турции сообщили РИА Новости, что проверяют распространенную СМИ информацию о задержании россиянина по подозрению в терроризме.

На базе Инджирлик на юге Турции дислоцированы самолеты ВВС США, участвующие в операции международной коалиции против «Исламского государства». Базу также используют турецкие, британские и саудовские ВВС. На базе Инджирлик служат около пяти тысяч американских военных.