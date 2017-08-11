На селекторном совещании 9 августа хоким (глава администрации, мэр) Ташкента Рахмонбек Усманов подвергся жесткой критике со стороны президента Шавката Мирзиёева за превратное толкование его высказываний по поводу проведения свадебных торжеств, сообщает Kun.Uz.

«Стоило [мне] раскрыть рот, как уже на следующий день хоким в приказном порядке заставил закрыть все столичные кафе и рестораны. Это что, его дружеская услуга в отношении меня? Оказывается, он говорил: «Мирзиёев приказал, все надо закрыть, нет свадебным мероприятиям!», - возмутился президент, сообщает агентство «Фергана».

Он посоветовал Усманову «сначала подумать, навести порядок [в своем окружении]: неужто нельзя было сплотить вокруг себя людей, у которых «варит» голова?».

«Теперь народ обижается на меня: видите ли, это Мирзиёев приказал покончить со свадебными торжествами. А я разве говорил, что нужно закрывать места проведения торжественных мероприятий? Речь шла лишь об их упорядочивании, нормализации. Пусть сначала [этот вопрос] рассмотрят депутаты, обсудят аксакалы махаллей, одобрят его, предоставят в горсовет для утверждения, а затем уже можно объявлять народу с целью дальнейшей реализации. А такие, как Усманов, в один день всё решают одним своим взмахом пера. Если сам даже не потрудился ознакомиться [с текстом того, о чем речь]. Чем иметь такого друга – лучше уж врага. Если Усманов будет городским хокимом, мне иного врага не надо», - этими словами президент закончил свой гневный монолог по поводу Усманова.

А затем стал говорить о чрезмерных расходах во время проведения свадеб: «Вместо того, чтобы организовать плов [для гостей] из 600 килограммов риса, не лучше ли было раздать его сиротам из детских домов?»

Ранее издание Kun.Uz сообщало, что хоким Ташкента Рахмонбек Усманов заявил, что отныне на свадебные и прочие семейные торжества, включая похоронные и поминальные обряды, следует приглашать не более 200-300 человек и укладываться в два часа. Кроме того, на свадьбах молодоженам строго воспрещается следовать «западным» традициям – кружиться в вальсе, закидывать гостей денежными купюрами, бросать «букет невесты» и разрезать свадебные торты.

Приводим список рекомендаций (что в условиях Узбекистана равносильно требованиям) ташкентского хокима в переводе Uznews.Uz:

- Рекомендуемое время проведения свадебных и других торжеств в ресторанах и кафе: с 7:00 до 9:00, с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 23:00;

- Количество приглашенных гостей на торжества не должно превышать 200-300 человек;

- Если во время проведения торжества намечена религиозная лекция, то присутствовать должен только официальный представитель религиозной сферы;

- Все торжества, связанные с рождением ребенка, должны проводиться только в кругу родственников;

- Мероприятия, связанные с выпиской ребенка с роддома, необходимо проводить с соблюдением всех санитарных норм и без лишних затрат;

- Торжества «Бешик туй», «угил туй», «акика» проводить в узком кругу родственников, количество которых не должно превышать 20-30 человек и без лишних затрат;

- Сокращение свадебных расходов, а именно:

Обряды «окурар», «унаштирув» должны быть объединены и проведены в один день. Для этого рекомендуется присутствие по 2-3 человека с каждой стороны.

Обряд венчания жениха и невесты необходимо проводить согласно нашим традициям - ломанием «патыра» (лепешки). В этот же день должна определиться точная дата свадьбы. Принесенные яства и кушанья со стороны жениха, не должны превышать 2-3 «тогоры» (тазиков).

Прекратить требовать от стороны невесты заполнения жилья жениха дорогой иностранной мебелью, коврами и другими бытовыми принадлежностями.

Установить, что дом, где будут жить молодожены, обставит сторона жениха.

При проведении плова в честь свадьбы количество участников данного мероприятия не должно превышать 200 человек.

При проведении обряда «амри-маъруф» приглашать имама, официально работающего в мечети, а во время мероприятия имам должен освещать темы укрепления семьи и воспитания детей.

В ходе мероприятия «куёв навкар» со стороны жениха и невесты должны присутствовать по 1 свидетелю. После ЗАГСа молодоженам вместе со своими свидетелями рекомендуется посещать исторические места города.

Для жениха и невесты должно быть выделено максимум 1-2 автомобиля.

Певцы, приглашенные на свадьбу, должны соблюдать меры этики, культуры сцены, а также свой внешний вид.

Нужно провести разъяснительные работы среди артистов (певцы, танцовщицы, а также звукооператор и ведущий) касательно обслуживания торжества и наличия лицензий для проведения свадеб и концертной деятельности.

Не допускать скопления певцов на свадьбах, торжества должны проводиться с участием 1 или 2 музыкантов и певцов.

Обычай «келин салом» провести во время свадьбы.

Отменить такие обряды, как «3 кунлик ковурдок», «куда чакирик» и «чаллари»;

- Не допускать отправку яств и кушаний со стороны невесты во время праздников Рамадан и Курбан хайит. В эти дни жених и невеста должны посещать своих родителей, родственников, особенно пожилых, исторические, а также развлекательные места (кинотеатр, театр и музеи);

- Мероприятия по поминовению усопших:

В течение 3 дней после похорон организовывать обряд «фотихагарчилик» без накрытия «дастархана» (угощения).