Non-resident Ambassador of Tajikistan to Ethiopia, Khusrav Noziri, has presented his credentials to Ethiopian President, Dr. Mulatu Teshome.
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