Таджикистан, начиная с 2015 года до первой половины этого года, полностью выплатил долги Ирану, Казахстану и Узбекистану, сообщает пресс-служба министерства финансов Таджикистана.

Какова была задолженность республики перед этими тремя странами, не уточняется.

По данным министерства финансов РТ, долг перед Ираном на 1 июля 2016 года составлял 1,56 млн долларов. Долги перед Узбекистаном и Казахстаном были погашены еще в 2015 году. Наконец 2016 года долга перед этими двумя республиками, согласно отчету Минфина, у Таджикистане не было.

В настоящее время общий размер внешнего долга Таджикистана составляет $2 млрд 303,4 млн.

Самым крупным кредитором Таджикистана на двухсторонней основе является Китай, задолженность перед которым на начало июля этого года составляет свыше $1 млрд 217,6 млн. Следом идут Саудовский Фонд — $44,9 млн, Кувейтский Фонд — $38,7 млн, и правительство Франция — $24 млн.

Размер долга республики на двухсторонней основе за указанный период составляет $1 млрд. 380,5 млн.

В Минфине сообщили, что в числе крупных кредиторов республики на многосторонней основе являются международные финансовые институты. В частности, долг перед Всемирным банком на начало июля этого года составил — $299,9 млн, АБР — $227,5 млн, ИБР -$111,9 млн и МВФ — $101,1 млн.

Стоит отметить, что в настоящее время большая задолженность накопилась у энергохолдинга «Барки точик» перед Сангтудинской ГЭС-2», построенной на иранские инвестиции. «Сантуде-2» таджикская энергокомпания задолжала 550,3 млн сомони за поставленную электроэнергию.

Между тем, сообщение о погашении Таджикистана госдолга перед Ираном было распространено таджикскими СМИ как раз в то время, как отношения между РТ и ИРИ вновь ухудшились. Поводом послужил фильм, подготовленный МВД Таджикистана и показанный по государственному телевидению 8 августа. В нем шла речь, что террористов, которые совершили громкие убийства 90-х годов, готовили в Иране. Авторы фильма утверждают, что и убийства, совершенные по поручению экс-замминистра оборона Абдухалима Назарзода, финансировались Ираном.

В ответ посольство Ирана в Таджикистане назвало фильм сомнительным, утверждая, что ничто не может вбить клин в многолетнюю дружбу Ирана и Таджикистана.

За несколько дней после демонстрации фильма министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана принял участие в инаугурации президента ИРИ Хасана Рухани. Инаугурация прошла в Тегеране 5 августа.

Ранее в Таджикистане также решением суда было закрыто представительство Комитета помощи Имама Хомейни. Суд по иску министерства юстиции РТ усмотрел нарушения в деятельности фонд и постановил закрыть его представительство.