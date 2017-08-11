В учениях, которые стартуют в ближайший понедельник в Согдийской области Таджикистана, примут участие все воинские части Согдийского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, резервисты со всех районов и городов севера Таджикистана.

Учения будут проходить с 14 по 17 августа на территории двух полигонов Согда - Чорухдайрон и Нурафшон, сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны республики полковник Фаридун Махмадализода.

По его словам, учения проводятся по поручению президента Эмомали Рахмона.

В учениях будут задействованы 10 единиц боевой авиации, 200 бронетехники, 70 артиллерии, 450 военных автомобилей.

Подразделениями, участвующими в военных маневрах, будет командовать лично министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

На учениях будут отработаны тактика окружения и уничтожения проникших на территорию Согда вооруженных преступных групп, вопросы организации территориальной обороны, мобилизации офицеров и солдат запаса.