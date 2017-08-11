Президент Узбекистана утвердил порядок поощрения отечественных спортсменов, достигших высоких результатов на престижных международных спортивных соревнованиях. Соответствующее постановление Шавката Мирзиёева подписано 10 августа, пишет uzbekistan24.uz.

Так, с 1 января будущего года спортсмены, достигшие высоких результатов на престижных международных спортивных соревнованиях, будут получать ежемесячные выплаты, а их тренеры – единовременное денежное вознаграждение.

Кроме того, победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр один раз в год в приемлемые для них сроки смогут получить бесплатный курс оздоровления в санаторно-оздоровительных учреждениях Минздрава, Федерации профсоюзов Узбекистана и республиканских органов государственного и хозуправления.

Осуществляемые пожизненные ежемесячные выплаты победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, единовременные денежные вознаграждения их тренерам не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Выплаты осуществляются за счет средств государственного бюджета, выделяемых Госкомспорту по календарному плану спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, Национального олимпийского комитета Узбекистана и других источников.

По представлениям Госкомспорта для организации частных спортивных учреждений победителей и призеров Олимпийских игр будут выделяться пустующие здания и сооружения, а также земельные участки в густонаселенных территориях по «нулевой» стоимости. Обязательное условие при этом – сохранение спортивной деятельности. Для этого банки будут выдавать льготные и долгосрочные кредиты.