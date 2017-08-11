Кроме женщин в хиджабах и мужчин с бородой не полагающейся длины, «под раздачу» у таджикистанских стражей порядка попали и влюбленные парочки. Эта история длится уже много лет: если молодые (или не очень) люди уединяются в парках, скверах, сидят на уличных скамейках или просто гуляют вечером по городу, их задерживают милиционеры и пытаются отвезти в отдел. Причины называют разные – начиная от нарушения общественного порядка и заканчивая более серьезными обвинениями.

О том, что за «полиция нравов» работает в Таджикистане, рассказывает «Открытая Азия онлайн».

На самом деле с ситуацией, когда таджикские милиционеры останавливают влюбленные парочки, сталкивался каждый душанбинец, который хотя бы раз переживал романтические отношения. Происходит это так: вы и ваша любимая/любимый совершаете вечернюю прогулку в парке или сквере, присаживаетесь на скамейку, и в этот момент, словно выпрыгивая из-под земли, перед вами оказывается милиционер. Или два милиционера. Причем необязательно в этом случае целоваться или обниматься, достаточно просто уединиться. Стражи порядка попросят вас предъявить документы, желательно и свидетельство о браке, если документов не окажется (а их не окажется, потому что вы вышли на прогулку и живете в Душанбе), вас попросят пройти в отдел «для установления личности» или еще по какой-нибудь причине. Главное – в отдел.

Тут уже как договоритесь: можно пойти на принцип и поехать с милиционерами доказывать свою правоту, можно решить все на месте, но в любом случае вечер будет испорчен. И не факт, что этот вечер станет единственным испорченным для вашей пары.

Фото Sputnik Таджикистана

Например, в 2015 году главный редактор газеты «Вечёрка» и депутат городского маджлиса Гульнора Амиршоева рассказывала на своей странице в Фейсбуке такую историю:

«Сейчас с милиционерами поругалась. Выхожу из офиса, стоят двое молодых людей, мило беседуют. Очень молодые - парень и девушка. Иду к стоянке, вижу - к ним подходят еще трое: два милиционера (один с дубинкой) и мужчина в штатском. Я вернулась и встала рядом. Милиционеры мне: «Чего надо?» Ничего, говорю, постою, посмотрю, что вы делать будете. Мы, говорит, личности их будем проверять, может, он девушку обманывает, может, он бандит. Записал их фамилии, место жительства, место учебы. Я их всех сфотографировала, ребятам дала свой номер телефона, говорю, мол, будут проблемы - звоните. Милиционер начал возмущаться: почему я его сфотографировала. Объясняю ему, что если у ребят будут проблемы, то у меня останутся доказательства, что их создали вы. Слово за слово - начали ругаться. Я ему сказала, что они людям уже дышать не дают: гулять - нельзя, стоять - нельзя, общаться - нельзя! Охота на парочки у нас прямо!»

Гульнора Амиршоева Фото из личной страницы в ФБ

Через два года Амиршоева опять столкнулась с такой ситуацией – вернее, уже не она, а ее сын, которого задержали сотрудники милиции. О новой истории она снова написала в Фейсбук:

«Сегодня во второй раз остановили сына на улице с девушкой. Мне пришлось поехать и долго объяснять, что гулять молодым людям не воспрещается. У патрульных, конечно, другие аргументы. Оклеветали, что якобы он ее целовал прямо на ходу…

Доколе будут издеваться над народом силовые органы и оправдываться профилактикой преступлений? Почему настоящие преступники, коррупционеры ходят на свободе, а задерживают парней и девушек, которые не совсем похожи на лица из серой толпы? Достала полиция дурных, средневековых нравов», - написала у себя на странице депутат.

Кроме того, по словам Амиршоевой, этот случай заставил ее написать открытое письмо на имя министра внутренних дел Таджикистана, в котором она описала подобные ситуации и попросила принять меры. Это письмо опубликовано в номере газеты «Вечёрка», которая выходит в печать сегодня, 9 августа.

За что могут задержать влюбленные пары?

Уже который год в пресс-службе МВД Таджикистана милиционеры объясняют журналистам, что никаких специальных распоряжений относительно влюбленных пар у них нет, и если люди не нарушают общественный порядок, то сотрудники правоохранительных органов не имеют права к ним подходить. Даже если они обнимаются и целуются.

Фото andyhallphotographer.com

Что нужно совершить, чтобы нарушить общественный порядок, объясняет Административный кодекс РТ. В главе 26 Кодекса «Административные правонарушения, связанные с общественным порядком и нравственностью» с 460-й по 473-ю статью перечислены все нарушения, которые угрожают этому порядку. Мы выбрали то, что гипотетически могут совершить двое на скамейке.

Итак, пару не имеют права останавливать сотрудники милиции, если влюбленные:

Не занимаются мелким хулиганством (ст. 460), т.е. не употребляют нецензурную брань в общественных местах, не пристают в оскорбительной форме к гражданам.

Не оскверняют здания, не портят имущество в общественном транспорте и иных общественных местах (ст. 461).

Не кричат, не свистят, громко не поют и не играют на музыкальных инструментах с использованием звукоусиливающих аппаратов на улицах, площадях, в парках, на пляжах, в общественном транспорте и в других общественных местах (ст. 462).

Не воспроизводят диски, кассеты и другие технические средства, содержащие записи религиозно-экстремистского и (или) оскорбляющего характера, на улицах и проспектах, площадях, рынках, торговых центрах, в парках и на пляжах, в транспортных средствах и других общественных местах (ст. 462).

Не распивают спиртные напитки, не курят в общественных местах, не появляются в нетрезвом состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство (ст. 463).

Не играют в азартные игры на деньги (ст. 465).

Не стреляют из огнестрельного оружия в общественных и в непредусмотренных для этих целей местах (ст. 467).

Вот, пожалуй, и весь список.

Даешь полицию нравов!

Таджикская служба «Радио Свободы» напоминает: еще в 2012 году ректор института искусств Таджикистана заявил, что в республике возникла необходимость создания полиции нравов. Тогда Аслиддин Низомов говорил, что институт обратился в парламент страны с предложением о создании полиции нравов. По его словам, полиция должна будет контролировать соблюдение нравственных норм в общественных местах.

«Предположим, сотрудник полиции нравов в парках, на проспектах города, в театрах не позволит лицам появляться в непристойной одежде, материться. От милиционеров этого мы не можем требовать, потому что они имеют дело с преступниками», - отмечал он.

Похоже, что инициатива Низомова поддержки в парламенте не нашла. Однако в роли полиции нравов добровольно выступил Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана, который на прошлой неделе сообщил, что будет бороться не только с хиджабами, но и с непристойной одеждой таджичек.

«Наши рабочие группы, которые пропагандируют национальную таджикскую одежду среди женщин, объясняют женщинам, что носить хиджабы, сатры, тюрбаны – это чуждо таджикам. Но мы также обращаем внимание и на тех девушек, которые надевают непристойную одежду, ходят почти полуголыми», - заявила журналистам первый заместитель председателя комитета Мархабо Олими.

По ее словам, Комитет совместно с другими структурами скоро подготовит рекомендательные образцы одежды, «свойственной таджикской культуре и традициям, во избежание чуждых нарядов».

Ну чем не полиция нравов?