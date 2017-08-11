Жанр: ужасы, триллер, детектив.
Страна: США
Режиссёр: Дэвид Ф. Сандберг.
В ролях: Стефани Сигман, Миранда Отто, Лулу Уилсон.
Уже в прокате в Душанбе: смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.
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