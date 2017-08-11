Жанр: ужасы, триллер, детектив.

Страна: США

Режиссёр: Дэвид Ф. Сандберг.

В ролях: Стефани Сигман, Миранда Отто, Лулу Уилсон.

Уже в прокате в Душанбе: смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.