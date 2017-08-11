Офис программ ОБСЕ в Душанбе и его основные партнёры из правительства Таджикистана провели 10 августа 11-е заседание Целевой группы для согласования приоритетов сотрудничества на 2018 год.

В соответствии с новым мандатом, который вступил в силу 1 июля 2017 года, сотрудничество между Офисом программ ОБСЕ и Правительством Республики Таджикистан будет продолжаться по широкому кругу вопросов, включая такие сферы деятельности, как пограничный контроль, реформа милиции, экологическое образование, эффективное управление, верховенство закона и гендерная проблематика, сообщается в распространенном ОБСЕ пресс-релизе.

На заседании были изучены возможности Офиса программ ОБСЕ в Душанбе в деле оказания помощи Республике Таджикистан в его усилиях по обеспечению безопасности и стабильности. Это будет сделано в соответствии с концепцией всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и приоритетами развития Правительства страны, изложенными в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан и других отраслевых стратегиях развития. Участники заседания сосредоточили внимание, в частности, на том, как Офис программ может расширить своё взаимодействие с партнёрами на всех этапах реализации проекта.

Идибек Хафизович Каландар, начальник Управления международных организаций Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, отметил, что учитывая новый мандат Офиса программ ОБСЕ в Душанбе, "мы ожидаем, что ОБСЕ будет уделять должное внимание потребностям страны, особенно в том, что касается наращивания потенциала государственных структур".

Кроме того, по мнению сотрудника МИД, существует необходимость в проведении оценки процесса реализации проекта, направленного на совершенствование деятельности Офиса программ ОБСЕ в Душанбе.

В свою очередь, глава Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Туула Юрьёля отметила заинтересованность в развитии сотрудничества с правительством РТ в 2018 году и в последующие годы.

"Мы надеемся на более тесное сотрудничество с нашими таджикскими партнёрами. Мы будем стремиться к тому, чтобы наша поддержка была напрямую связана с потребностями, определёнными принимающей страной, и соответствовала обязательствам и принципам, разделяемым Республикой Таджикистан как государством-участником ОБСЕ. Офис программ обеспечит результативность и эффективность своей деятельности, сосредоточив внимание на своих основных сильных сторонах, в частности на наращивании потенциала и предоставлении консультаций экспертов в секторах, определённых в мандате", - подчеркнула посол.