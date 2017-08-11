Карлуки не исчезли. Но об их существовании мало знают. Кто они, как появились в наших краях, и на каком языке разговаривают, мы расскажем прямо сейчас.

100 лет тому назад южный Таджикистан отличался пестротой населения и разновидностью племен и народов. Этот край был местом обитания многих племен и народностей, настоящим кладом структурных родоплеменных названий, о которых напоминают оставшиеся после них своеобразная топонимика с генионимами, этнонимами и антропонимами.

И никого не должно удивлять, что среди топонимики края в недавнем прошлом часто фигурировали названия таких местностей и кишлаков: Алакчин, Арабхона, Анди, Булакдашт, Дурманбулак, Джалаирчашма, Ќанги (Данѓара), Огузибекарор (Темурмалик), Тозкала (Восе), Ќаллуѓо (Алмасы), Ќарлукдара (Нурек), Ќаратегин, Ќипчак, Лакайбеги, Мардатсой, Митан, Метинтугай, Сарытаг, Чагатай, Чакырбулак, Чормаѓзакони ќаллуѓо (Варзоб), Турко, Турккапа, Яврози ќаллуѓо (Вахдат).

Некоторые из них исчезли, а некоторые слились с другими племенами и народами, создавая укрупненную общность. Однако смена на исторической арене одних племенных еди­нений другими вовсе не означает полного исчезновения первых. Древние племена сохранились во вновь возникших этнических и политических струк­турах, часто под другими названиями, и формировали новые народы, претерпевшие свои деформации и изменения. Судьба каждого из них неотделима от судьбы соседей и сородичей.

Современные карлуки. Фото автора

К древнейшим племенам относятся турки и карлуки, проживающие на территории Таджикистана с 5-6 вв. Они были расселены по всей Центральной Азии, на востоке от Монголии до Китая, на западе до Средиземного моря и Анатолии, на юге вплоть до Пакистана и Индии. В каждой стране пребывания и нахождения карлуки принимали их язык, обычаи, нравы и быт. В некоторых местах они утратили свои устои и родоплеменные отношения. Так, в провинции Парвон все карлуки между собой свободно разговаривают на дари-кабули (фарсивани), в Пакистане – перешли на урду. В Кыргызстане, на юге Казахстана и Каракалпакии Узбекистана, повергнувшиеся ассимиляции со стороны титульных наций, разговаривают на соответствующих языках.

Карлуки – кто они?

О карлуках и об их языке существуют разные, порою противоречивые мнения и суждения. За протекшие свыше 1500 лет, об этом этносе ходят самые неправдоподобные слухи. Например, в Википедии можно почерпнуть следующее: «Карлукский язык — ныне мёртвый язык карлуков. Относится к тюркским языкам. Был распространён в регионах Средней Азии. В VIII-XV веках являлся языком общения в Карлукском каганате (766-940); позже лёг в основу чагатайского караханидского, а потом в основу современного узбекского, уйгурского, или тюркского и некоторых других языков».

Историки-филологи в лингвистике определили карлукскую группу, которая входит в тюркской ветви Алтайской семьи языков. Как объяснить что карлукский же язык – язык большинства туркоязычных народов, проживающих, в основном, в государствах Центральной Азии, впоследствии получивший в лингвистике выражения «карлукские языки», карлукское наречие», а также «карлукская группа языков», сегодня причисляется в категории «мертвых»?

Карлуки относятся к числу древнейших народов Центральной Азии. И действительно, уже более двух тысяч лет тому назад в письменных источниках начали встречаться этнонимы и топонимы, так или иначе близкие к территории и этническими общностями, имеющими прямое либо косвенное отношение к далёким предкам современного карлукского народа.

Древность происхождения карлуков, их трудные и сложные исторические судьбы, своеобразная культура, язык как государственный язык и язык межплеменного общения турков, развитие билингвизма, создание литературных памятников мирового значения — все это вызывало и вызывает огромный интерес среди живых носителей и их исторических соседей.

В средневековье, особенно в «карлукском периоде» имя карлук означало принадлежность к славному победоносному племени, и соответственно этноним «карлук» превратился в полиэтноним, объединяющий различные тюркоязычные народы. Соответственно, этим именем стали обозначать представителей других центрально-азиатских народов, что привлекло за собой расширение ареала и географического пространства, связанного с этнонимом карлук на территории современного Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и СУАР КНР.

Их язык

Карлукский диалект постепенно притеснял другие языки и был распространён в регионе, на котором общалось основное население, проживающее даже на отдалённых территориях. Наряду с согдийским, тюркско-карлукский значительно способствовал культурно-лингвистической унификации региона и активизировал этноинтеграционные процессы. Учитывая историческую миссию и роль этого древнетюркского языка, учёные-лингвисты отнесли его к отдельной самостоятельной группе.

Литературный карлукский язык формировался при государстве Караханидов, на единой субэтнической территории расселения и социально-экономической целостности. Учёный-востоковед Бабаджан Гафуров отмечает, что самым крупным и культурным племенем среди караханидских тюрок были карлуги. Язык тюркского населения Караханидского государства лингвисты характеризуют как карлукско-уйгурский. Он имеет ряд фонетических морфологических и лексико-грамматических особенностей запечатленных в таких памятниках как «Кутадгу билик» Юсуфа Баласагунского, в соответствующих разделах «Диван лугатат-тюрк» Махмуда Кашгарского и др. (Гафуров «Таджики», Душанбе, «Дониш», 1989, -С.290).

Действительно, в «тюркском Шахнаме» “Кутадгу билиг” преобладают карлукские языковые особенности. Конечно, нынешний карлукский язык отличается от раннесредневекового и средневекового. К моменту первой фиксации в средневековье в произведениях литературы («Кутадгу билиг») IX века язык карлугов представлял собой конгломерат племён тюркских диалектов и говоров, однако диалектные различия были вполне преодолимы при устном общении карлуков.

Карлукский язык, являясь искони носителем древних карлуков и их племён, тем не менее, совершенствуясь, сохранился и применился в карлуко-чигильском, карлуко-хорезмийском, карлуко-уйгурском диалектах и является основным языком живого общения карлугов Южного Таджикистана и Северного Афганистана. Карлукский диалект или карлукское наречие (карлукско-чигильский диалект) – группа говоров узбекского языка, распространённых во всех странах Центральной Азии.

Современные карлуки. Фото автора

По мнению исследователей и ученых, карлу́кские языки - объединение двух исторически и пространственно смежных, но, возможно, различных по происхождению тюркских языковых групп: восточной карлукско-уйгурский и западной карлукско-хорезмийский (чагатайский). С последними частично сближаются также южнокыргызские диалекты.

Разграничение карлукско-уйгурских и карлукско-хорезмийских предложено Н. Баскаковым, но на практике далеко не всегда выдерживается. В классификации О. Мадрака орхоно-енисейский, древнеуйгурский, халаджский (аргу) и современные карлукские составляют одно целое.

Приведённые выше примеры отражают не только первоначальное родство языков, но и позднейшее их сближение на определенных территориях, хотя в своём развитии все они прошли различные исторические пути. Тем не менее, с течением обстоятельств, узбекский, казахский, кыргызский, туркменский, каракалпакский и уйгурский языки приобрели другие окраски, поднимались на уровне государственного языка. Для развития этих языков работали целые научно-исследовательские институты, академические круги, фонды, учёные, исследователи, писатели, поэты. Тогда как карлугский язык, когда-то служивший государственным языком Карлугского каганата и государства Караханидов в средневековье, а также литературным и языком общения тюркоязычных народов огромного пространства постепенно сошёл с политической арены.

Позднее, литературно-обиходный карлукский язык, доминировавший в Чагатайском Улусе, сдал свои позиции перед грозными татаро-монгольскими полчищами, и стал именоваться чагатайским – языком чагатайского улуса. В современном языкознании и тюрковедении его называют и староузбекским (XIV—первая половина XIX в.), на котором созданы много ценных художественных произведений средневековья. Немаловажно, «…карлукско-уйгурский явился языком–основой, после распадения и на базе которого развился в Средней Азии послемонгольского времени староузбекский язык, очень тесно связанный со своим предшественником» (Б. Гафуров «Таджики» - С.291).

И всё же, почему он назван староузбекский, а не карлукский? Вопрос – риторический. В период господства татаро-монголов в Средней Азии монгольский язык и его культура не оказали серьёзного влияния на местные таджикские и тюркские языки и их культуру. Бухара и Самарканд как говорили раньше по-таджикски, так и ныне разговаривают на нём. То же самое было с туркско-карлукским. Наоборот, некоторые монгольские роды (барласы, джалаиры, кунграты и др.) были ассимилированы тюркско-карлукскими родами. Барласы, кавчины, арлаты и другие монгольские племена были носителями карлукско-чигильских говоров. Так в XIII-XIV вв. сформировалась карлукоязычная общность чагатаев, получившим название «чагатайский». В XIV-XV вв., в эпоху Тимуридов, чагатайский язык получил официальный статус. На этом языке была создана богатая письменная литература, заметно усилилось влияние на носителей персидских говоров.

Такие деятели персидско-таджикской литературы, как Зайниддин Восифи, Бадриддин Хилоли, Камолиддин Бинои, Санои, Дехлави и др. хорошо знали чагатайский язык, слагали на нём стихи и переводили книги. Смешавшись с таджиками, забыли многие тюркские слова, и заменили их таджикскими.

Позднее карлукское наречие как литературный язык было вытеснено новоузбекским, хотя как йокающим он и остался. Только выражения – вотти остались в Ташкентской области, а выражение – япти чаще употребляется в Ферганской долине.

Пирматова Шахригул ойрон Фото автора

Современность

Современный карлукский язык бесписьменный, в своём развитии испытал значительное влияние тюркско-монгольского языков, на современном этапе - узбекского и таджикского. Ныне карлуки почти утрачивают свой язык: его хорошо помнят представители только старшего поколения. Активным лексиконом карлуков Таджикистана является также много архаизмов и исконно карлукских слов, которые привыкли воспользоваться только люди старшего поколения и литераторы в своих сочинениях, т.е. самими представителями этой древней этнической группы. Хотя карлукский язык подпитывал и является языком основой многих тюркских народов, тем не менее, он мало изучен со стороны историков, филологов и лингвистов. До сих пор не составлен словарь карлукских наречий, не собран и обработан фольклор, слова живой разговорной речи, архаизмы, исконно карлукских слов, таджикизмы и арабизмы. Последние с обильной лексикой и ее адаптацией превалирует.

Карлукские говоры (диалекты), сопоставительная типология карлукского и других тюркоязычных (алтайского, кыргызского, каракалпакского, туркменского, тюркского, узбекского, уйгурского) и персоязычных (таджикского, дари, иранского) внесут ясность в лингвистику и взаимообогащение культур.

Карлуков Южного Таджикистана, пронёсших своё название через многие века, можно считать, присоединяясь к мнению И. Магидовича, Н. Маллицкого и М. Массона, историческими потомками тех карлугов, выходцев из Алтая, передовая часть которых в VIII в. уже жила в верховьях Аму-Дарьи, и которые известны в истории под названием «тохаристанских карлуков».

Основные носители карлукского языка проживают в южных районах Таджикистана и на севере Афганистана. Их своеобразная лексика отличается обилием исконных карлукизмов, архаизмов и персоязычных слов, что ещё раз подтверждает о древности тюрков-карлуков и смешанности их с местным населением.

Карлуки оставили яркий след в истории. Рукописи, рунические надписи, памятники, нумизматика, литературные произведения, следы в топонимике - далеко не весь перечень, оставленный ими яркий след в истории. Однако, среди негативных последствий глобализации, нивелирование этнической культуры и языковая ассимиляция представляют реальную угрозу существование относительно немногочисленного этносов и в первую очередь для тех, чья этническая культура длительное время подверглась деформации со стороны различных институтов Советского периода.

Витки судьбы

Четверть века тому назад политика Советского правительства не позволяла объективно исследовать историю малых народов, проживающих в других странах. Подобная политика в итоге стала причиной осложнения социального положения малых народов, в ряде стран, ослабления статуса, ассимиляции и привела к «уменьшению» их численности. Можно констатировать, что как одно из многочисленных тюркских племён, вошедших в советское время в состав узбекской социалистической нации, "в последующем карлуки ассимилировались с местными народами. В годы строительства социализма они вошли в состав таджиков и узбеков".

Итак, по воле судьбы потерявший своё былое могущество в годы господства большевиков карлуки были принудительно включены в состав других народов, что означало неминуемое исчезновение этого народа.

В конце ХХ века и в начале третьего тысячелетия мы стали свидетелями фундаментальных преобразований и беспрецедентных исторических событий. Сегодня стремление к достижению наукой настоящей зрелости и к получению новых технологий привело к острой политической и социально-экономической конкуренции, и здесь, наряду с обеспечением определённого уровня развития человечества, наблюдаются тенденции к доминированию со стороны отдельных держав. Вместе с тем, национальные институты и ценности попали в бурные волны глобализации, и в результате этого древние нации в процессе возрождения своих национальных традиций сталкиваются с воздействием других народов, стран и цивилизаций. Этот процесс может привести к тому, что малые нации и их исторические национальные ценности, включая культуру, историческое наследие, язык и литературные памятники, а также другие уникальные и неповторимые достижения, окажутся на грани забвения и исчезновения.

Сегодня карлуки, не имея своей государственности, проживают в разных государствах Центральной Азии и Ближнего Востока. Многие карлуки, хотя ассимилировались в странах нахождения, но не забыли своего происхождения и самобытного уклада. Но наилучшим критерием определения идентичности народа является язык, потому как один и тот же самый народ может проживать на отделённых и разделённых друг от друга территориях. Такая ситуация сложилось в прошлом с персоязычными народами Ирана и Турана, тюркоязычным народом Восточного Туркестана и Русского и Афганского Туркестана.

В Таджикистане карлуки живут вперемежку с таджиками. Исторически сложилось так, что на одной территории в одно и то же время на основе общих культурных традиций происходило складывание таджико-карлукских массивов (особенно в горной части юга страны). Спасаясь от нашествия многочисленных завоевателей, уничтожавших население оазисов и городов, карлуки, как и таджики уходили в труднодоступные горы. Так формировались близкие или совместные поселения, в которых веками живут представители двух древних народов, где постепенно утратилась грань.

«Наряду со стиранием различий, существоваших между таджикскими группами шёл процесс отаджичивания тюркоязычного населения. В северных районах этот процесс проходил преимущественно в городах, где таджики всегда составляли большинство. На юге Таджикистана отаджичивалось древнее тюркоязычное население – карлуки, «тюрки» (без какой-либо другой племенной принадлежности) и другие «древние» узбекские племена. Процесс шёл параллельно с оседанием и переходом к земледелию кочевников-скотоводов». (С. Поляков «Историческая этнография Средней Азии и Казахстана», 1980.-С.154).

Связь между прошлым и будущим

Язык является важнейшим этнодифференцирующим и этноконсолидирующим признаком этнической группы. Из мировой истории известно: постепенная утрата языка есть первый, а чаще всего и последний симптом исчезновения любого этноса, и уж тем более малочисленного. Если Ал-Фараби не добавил бы себе псевдоним ат-Турки, то наверняка бы его считали арабским философом, сочинявшим тогда на господствовавшем арабском языке и жившем в Дамаске, забыв тем самим, что он родился в семье карлукского наместника в поселке Весидж неподалеку от Фараба под Отыраром.

Язык, оставаясь средством общения, является механизмом, соединяющим прошлое с будущим. Сохранение и развитие данного элемента культуры является важной задачей, поскольку утрата национального языка может стать началом процесса ассимиляции этнической группы.

Между тем, Хартия призвана защищать и поддерживать региональные языки или языки меньшинств как находящуюся под угрозой исчезновения часть культурного наследия. Международным пактом о гражданских и политических правах, заключительным документом Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению ОБСЕ (1990г.) предусмотрено, что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность. А также поддерживать и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле.

Попадут ли карлуки к национальным меньшинствам, имеющим на все это право?..