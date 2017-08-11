В высокогорном селе Нисур, которое расположено в верхней части Бартангской долины Памира, открылось «энергетическое кафе». Оно предоставит доступ местному населению к чистой и доступной энергии и ресурсам сети Интернет, сообщает "Маленькая земля".

Кафе было открыто в рамках совместного проекта экологической организации "Маленькая Земля" и Норвежского общества охраны природы. Идея "энергетического кафе" была поддержана фондом "EKOenergy".

Возле кафе установлена солнечная система мощностью 1 кВт, в нее входят четыре солнечные фотопанели, два гелиевых аккумулятора, а также инвертор и контролер заряда. Мощности системы хватает, чтобы обеспечить работу двух портативных компьютеров, струйного принтера и провести освещение в помещении. Благодаря батареям, накопленная за день электроэнергия будет доступна для работы оборудования в течение нескольких часов после захода солнца или в пасмурный день.

"Из-за очень ограниченного бюджета реализация идеи потребовала определенного вклада со стороны местного сообщества и нашей организации. Так, помещение для "энергетическое кафе" было предоставлено местным жителем на безвозмездной основе, а несколько столов и стульев были выделены руководством села. Сотрудники "Маленькой Земли" бесплатно установили программное обеспечение на компьютеры и оказали необходимую техническую помощь", — говорит Тимур Идрисов, старший советник "Маленькой Земля.

Сотрудники "Маленькой Земли" обучили молодых людей – будущий персонал "энергетического кафе" основам работы с компьютерами и интернетом, а также показали, как правильно эксплуатировать солнечную систему.

"Энергетическое кафе" будет действовать на коммерческой основе. Все жители Нисура и соседних сел смогут за небольшую плату подзарядить сотовые телефоны, распечатать документы, найти нужную информацию в интернете.